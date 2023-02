Marco Mengoni in lacrime prima della finale di Sanremo 2023

Marco Mengoni in lacrime a poche ore dalla finalissima di Sanremo 2023

E’ il super favorito. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere: primo per la sala stampa, primo in classifica dopo le votazioni delle due serate, primo nella gara delle cover con la sua meravigliosa Let it Be. Marco Mengoni era il favorito per la vittoria finale al Festival di Sanremo, ancora prima che il suo van entrasse in autostrada direzione Sanremo. Ma a differenza di quanto successo ad altri suoi colleghi illustri, ha dimostrato di meritare il favore della vigilia e questa sera, con molte probabilità, conquisterà la vittoria nella 73esima edizione del Festival di Sanremo. A poche ore dalla finalissima, Marco Mengoni ha nuovamente incontrato i giornalisti in conferenza stampa e si è sciolto in lacrime, mostrando tutta la sua emotività.

Marco Mengoni in lacrime in vista della finale di Sanremo 2023

“Scusate, sono molto stanco e il mio principale problema è questa fortissima emotività” ha detto solo pochi minuti fa mentre era seduto al tavolo della conferenza stampa a poche ore dalla finale di Sanremo.

Con gli occhi pieni di lacrime ha ribadito: “Scusate, ma sono molto felice e molto stanco, cosa dire è bello vivere in quel sogno, è quello delle fate, non dei mostri. Scusate ma non lo reggo, sono proprio esploso, immagino siano le ore di sonno di questi signori che mi fanno fare le ore piccole”.

“Sono molto soddisfatto, molto contento, Amadeus è un padrone di casa eccezionale, mi sto divertendo moltissimo, quella di venerdì è la miglior vittoria che potessi avere” ha detto Marco che poco prima aveva anche raccontato di esser stato fermato dalla polizia per un controllo stradale. Capita anche questo a Sanremo.

Sul fatto di essere il super favorito ha raccontato: “Sembrerò falso ma non me la sto godendo perché sono il favorito ma perché è una figata reale. La complicità con l’orchestra è pazzesca, dopo 5 giorni di prove mai raggiunto un’intesa così. La classifica è importante ma credo vinca il divertimento e la musica”. Le immagini di questa conferenza stampa sono ovviamente diventate virali anche perchè Marco è amatissimo dai suoi fan e vederlo così commosso, ha suscitato grande empatia e amore in tutti.