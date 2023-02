Madame piange tra le braccia di Amadeus: “Questo Sanremo per me è stato difficile”

Il grazie ad Amadeus e le lacrime: Madame confessa che è stato difficile questo periodo

E’ nell’ultima serata del festival di Sanremo 2023 che Madame è riuscita a ringraziare Amadeus, a dire qualcosa sul supporto che il conduttore le ha dato in quest’ultimo periodo. Madame è coinvolta nello scandalo dei Green pass falsi, non è certo un segreto. Qualcuno aveva messo in discussione la sua presenza a Sanremo 2023 ma Amadeus è sempre rimasto dalla sua parte. La cantante termina la sua esibizione, il suo talento è innegabile, al festival ci ha regalato grandi interpretazioni ma fuori dal teatro Ariston e dalla musica c’è altro, è accaduto altro. Ha avuto molti contro Madame ma il direttore artistico e conduttore del festival ha più volte affermato che pur essendo vero che era indagata sarebbe rimasta in gara fino alla sentenza. Un peso che la giovane cantante ha avvertito forte sulle sue spalle, non stiamo qui a giudicare se ha sbagliato, se si è pentita, non spetta a noi. Il gesto dell’artista nella serata finale di Sanremo 2023 non è stato apprezzato da tutti, c’è chi ne approfittato per scagliarsi ancora contro di lei, ovviamente sui social.

Madame piange a Sanremo 2023

“Questo per me è stato un Sanremo molto difficile. Devo ringraziare Amadeus che ha creduto tanto in me, non avrei fatto tutto ciò e parte del mio impegno per questo Sanremo te lo devo e ti ringrazio” forse non tutti hanno compreso subito le sue parole ma quando ha detto altro è stato chiaro: “Questo per me è stato un Sanremo molto difficile, per fare cento metri ne ho corsi mille ma sono felice e soddisfatta di essere qui”.

Amadeus l’ha protetta con il suo abbraccio ribadendo anche sul palco: “Madame è veramente un grandissimo talento”.

Tra i commenti che si leggono sui social: “Ragazzina sana che è stata costretta a fare la furba per partecipare al festival, questa la dice lunga sul clima che c’era fino a otto mesi fa”.

“Madame nel lungo post su Instagram non spiega perché si è affidata ai medici indagati dalla procura di Verona che le hanno fornito il Green pass falso, ottenuto tramite una finta vaccinazione, passo e chiudo”.

“E’ stato difficile, certo. Come per tutti i furbi che vengono scoperti con le mani nella marmellata. Io non l’avrei fatta partecipare”.

“Per i giovani costretti a vaccinarsi è stata difficile…per i giovani come te che non si sono sierati e sono stati esclusi da scuola lavoro e vita sociale è stata dura. IPOCRITA“.

Amadeus sussurra a Madame “in bocca al lupo”.