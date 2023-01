Perchè Amadeus ha deciso di non squalificare Madame da Sanremo 2023?

Perchp Madame sarà a Sanremo 2023 nonostante sia indagata? Amadeus dà la risposta definitiva

Manca ormai pochissimo alla prima puntata del Festival di Sanremo 2023, alla prima serata di questa 73esima edizione. Ieri è stata una giornata importante, quella dell’ascolto dei brani in gara, una giornata che in qualche modo dà il via alla kermesse. E tra i brani, c’era anche quello di Madame che sarà regolarmente in gara a Sanremo, nonostante le sue vicende giudiziarie che affronterà nelle giuste sedi. Amadeus ha voluto ieri mettere i puntini sulle i e fare chiarezza augurandosi che non ci siano più domande sul tema e spiegando, perchè Madame sarà sul palco di Sanremo. La cantante, che è indagata, affronterà qualora dovesse essere rinviata a giudizio il suo processo. Una cosa che però non riguarda Sanremo, anche perchè le tempistiche saranno ben diverse, ci vorrà del tempo prima che la giustizia faccia il suo corso e si comprenda se Madame ne uscirà colpevole o innocente. Amadeus quindi ha spiegato che la musica è una cosa, quello che Madame potrebbe aver fatto, è un’altra perchè deve essere dimostrato nel corso di un processo, se processo ci sarà. E’ chiaro che tutta questa storia ha in qualche modo “sporcato” la partecipazione di Madame. I giornalisti si sono già espressi in merito più volte e la cantante sa bene che dal Festival non prenderà molte cose buone, negarlo, sarebbe da stupidi. Forse la mossa migliore sarebbe stata quella di mettere in pausa, di scegliere in modo autonomo di non partecipare al Festival. Perchè le domande ci saranno, i dubbi anche e forse l’attenzione verso la sua canzone e verso la musica, non ci sarà. Purtroppo è difficile pensare che le cose potrebbero andare in modo diverso.

Per chi ancora non lo sapesse, Madame risulta iscritta nel registro degli indagati per una indagine della procura di Vicenza per green pass falsi ottenuti senza vaccinazione durante la pandemia.

Le parole di Amadeus sul caso Madame

“La decisione per quanto riguarda Madame? Su Madame non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura. Sarebbe un gravissimo errore se io estromettessi Madame. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà“ queste sono state le parole di Amadeus rispetto a Madame nel corso della conferenza del 16 gennaio 2023.

Le parole del direttore Stefano Coletta

Stefano Coletta chiamato a dire la sua sulla vicenda, ha spiegato che ci sono delle differenze tra i casi Memo Remigi e Montesano, rispetto a Madame. Qui se mai ci sarà un processo, ci sarà un percorso da fare, per i due allontanati della Rai c’erano dei video e c’era la mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Le sue parole sono state: “La posizione giuridica di Madame è quella di indagata, al momento. Nei casi di Enrico Montesano e Memo Remigi le immagini parlavano da sole: è stato riscontrato il mancato rispetto del pubblico e dei criteri fondativi del servizio pubblico. Noi non sappiamo come sono andate le cose per Madame, negli altri casi ci sono prove evidenti“.