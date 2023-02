Marco Mengoni e la top 5 di soli uomini a Sanremo 2023: “In questo paese devono cambiare molte cose”

Le parole di Marco Mengoni sull'assenza di una donna in top 5 a Sanremo 2023

E’ felicissimo Marco Mengoni. E’ pieno di gioia e felicità per la sua vittoria al Festival ma ha un rammarico che non nasconde e non lo ha nascosto neppure ieri sera sul palco dell’Ariston quando ha ricevuto il trofeo come vincitore di Sanremo 2023. Una dedica per tutte le donne di questo Festival, alle sue colleghe, alle donne di Sanremo. E ha ribadito il concetto anche oggi in conferenza stampa, quando gli è stato chiesto che cosa pensa davvero del fatto che sul palco insieme a lui, ci fossero altri 4 uomini. Una top 5 di soli uomini, una cosa su cui riflettere soprattutto in un festival, dove sono stati lanciati tanti messaggi femministi.

Ieri sera Marco Mengoni aveva detto: “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco“.

Le parole di Marco Mengoni in conferenza stampa

In conferenza stampa quindi è stato chiesto a Marco di approfondire questo argomento. Il vincitore del Festival ha spiegato: “Le donne in questo Sanremo avevano canzoni incredibili. Ci sono rimasto molto male che bella cinquina non ci fosse nemmeno una donna, sarebbe stato bellissimo avere insieme a noi almeno una donna. In questo Paese devono cambiare ancora molte cose”.

Poi una dedica a una donna, la donna più importante della sua vita: “Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo, si. Io ringrazio la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che comunque ti forgiano e ti fanno crescere. Sono esperienze di vita privata che non tirerò fuori. Sono cose delicate che vorrei che rimanessero lì. ” Mengoni si è anche scusato per le lacrime di ieri, in conferenza. La sua emotività ha avuto la meglio ! E adesso prossima tappa Liverpool: si va all’Eurovision Song Contest con il brano che ha vinto Sanremo 2023. “Oggi mi godo questa vittoria e questa giornata, da domani pensiamo a tutti. Siamo tutti vincitori, tutti e 28 abbiamo fatto un Festival fantastico” ha detto Marco Mengoni.