Claudio Baglioni critica Sanremo 2023: non gli è piaciuto il festival di Amadeus?

I commenti di Claudio Baglioni sul festival di Sanremo di Amadeus stanno facendo discutere

Il commento di Claudio Baglioni al TG 1 su Sanremo 2023 non è piaciuto a molti, a chi ha preso le sue parole come una critica nei confronti di Amadeus. Sui social non c’è la difesa ad Amadeus ma il ricordo che Baglioni pur avendo avuto i ruoli di presentatore e direttore artistico nel suo festival ha cantato tantissimo. Erano i festival del 2018 e del 2019, quelli prima di Amadeus, il cantautore romano ha di certo dato un suo grande contributo rendendo innovativo lo spettacolo al teatro Ariston ma avrebbe potuto evitare qualche parolina di troppo detta nell’intervista al telegiornale. Claudio Baglioni è preso dai suoi concerti, dal tour nei teatri, per questo non ha visto Sanremo 2023 ma non ha visto nemmeno Sanremo 2022, ne ha sentito parlare molto e si è fatto una sua idea. Forte della sua esperienza sanremese sa quanto sia difficile fare il direttore artistico ma la frase che ha aggiunto non è piaciuta a tutti.

Le critiche di Baglioni al festival di Sanremo 2023 di Amadeus

“Non l’ho potuto vedere, sono in tour nei teatri lirici, quest’anno e anche l’anno scorso tutte le sere ero impegnato”. Baglioni ha aggiunto: “Ne ho sentito parlare molto, avendo fatto per due anni il direttore artistico so quanto difficile è questo mestiere. In ogni caso, Sanremo è un fenomeno, credo ce ne siano pochi al mondo” per poi dire altro. “Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno – ecco la frase che sta facendo discutere – Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie”. Il cantautore non ha fatto il nome di Amadeus ma è lui che da quattro anni, il prossimo sarà il quinto, organizza e conduce il festival di Sanremo.

Su Twitter c’è chi critica invece il festival di Baglioni ricordando che in alcuni momenti sembrava uno dei suoi concerti e non una gara degli altri cantanti. Sempre su Twitter c’è chi dice di non ricordare nemmeno una canzone dei festival di Claudio Baglioni, tranne i vincitori.