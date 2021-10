Claudio Baglioni a Sanremo? “Credo proprio che non lo rifarei”

Tra gli ospiti di Verissimo domenica 31 ottobre 2021 anche Claudio Baglioni. E’ la prima volta del cantautore nello studio di Silvia Toffanin e ricorda i suoi due festival di Sanremo, come conduttore e super ospite, nel 2018 e nel 2019. Come concorrente invece non è mai salito su quel palco e spiega che per alcuni musicisti della sua generazione era un posto da evitare, invece negli ultimi anni ha ripreso una forza incedibile. Lo vedremo ancora protagonista a Sanremo? Claudio Baglioni sembra non avere dubbi: “Credo proprio che non lo rifarei”. Non perché non gli sia piaciuto, il suo festival è stato un successo, ma pensa sia un’occasione speciale, un lusso che ci si può permettere solo una, massimo due volte. Amadeus intanto si prepara però al suo terzo festival.

Claudio Baglioni a Verissimo

“Sanremo è una grande commedia all’italiana molto interessante e difficile da affrontare, tantoché io adottai due terminologie: la prima volta mi sono nominato dittatore artistico e la seconda dirottatore perché ho apportato delle modifiche come quelle di togliere l’eliminazione dei cantanti e addirittura abolendo la differenza tra giovani e campioni” è fiero Baglioni delle sue modifiche, le innovazioni.

“Ci sono state tante affermazioni come Ultimo, Achille Lauro e Mahmood. Questo è estremamente importante perché vuol dire che abbiamo portato Sanremo verso la musica che si ascolta e si apprezza” ha affermato ricordando le sue scelte.

Dal 2 al 4 novembre lo vedremo con un’opera concerto dal titolo In questa storia che è la mia: “È una storia d’amore autobiografica. Questa è una delle cose che riguardando trovo ancora buona, nonostante io sia molto autocritico. È veramente una bellissima esperienza”. Prima di seguirlo in questa sua nuova opera seguiamo la sua intervista domenica prossima nello studio di Verissimo. L’appuntamento con Silvia Toffanin è alle 16:30.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".