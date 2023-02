La madre di Blanco interviene dopo la denuncia: come sta il cantante?

Come sta Blanco dopo la notizia della denuncia? Lo spiega sua madre

Dopo la notizia della denuncia contro Blanco sua madre interviene. Paola Lazzari come tutti ha assistito alla performance di Blanco a Sanremo 2023, ovvio che non sia piaciuta nemmeno a lei ma pensa anche che adesso si stia esagerando. La procura di Imperia ha aperto un fascicolo a carico del cantante per i danni causati sul palco del teatro Ariston. La mamma di Blanco raggiunta al telefono durante la puntata de La vita in diretta ha difeso suo figlio, con tono pacato, con l’equilibrio di una madre che sa esattamente cosa dire e come si educa o si consola un figlio. Ricordiamo che nella stressa trasmissione qualche puntata fa Simona Izzo ha invece supposto che quando i figli si comportano male c’è spesso dietro una madre che li vizia un po’ troppo. Non sembra questo il caso perché la madre di Blanco appare obiettiva.

La mamma di Blanco spiega come sta il cantante

Blanco ha 20 anni, non è una giustificazione ma per sua madre è del tutto fuori luogo la denuncia. E’ ovviamene dispiaciuta ma lo è stata dal primo istante, quando ha capito che suo figlio non era riuscito a gestire uno spettacolo già concordato. Era previsto che lui rovinasse le rose che c’erano sul palco, era previsto che imitasse le azioni già fatte nel video del brano che presentava a Sanremo. Quelle rose erano senza spine, anche Amadeus sapeva che Blanco avrebbe fatto qualcosa sul palco. E’ andato oltre, Blanco ha esagerato, lo spettacolo non è riuscito, l’esibizione è stata eccessiva. “Che la performance di mio figlio non sia piaciuta è un altro paio di maniche. Non è riuscita, non è riuscito a fare quello che doveva fare”.

“É sempre un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente. Siamo arrivati all’estremo” è così che Paola Lazzari spiega come sta suo figlio. “Come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era nelle sue intenzioni, come ha già spiegato quando si è scusato, offendere nessuno. Il discorso era concordato, attaccarsi a queste cose è pesante – e aggiunge – Rispetto alla denuncia, non abbiamo ricevuto niente”.

Per lei è così: “Trovo fuori luogo questa cosa. Ci sono problemi più importanti da affrontare ma non voglio dire altro in questo momento”.