Aurora Ramazzotti mamma diventa cantante, questa volta papà Eros è con lei

E' Eros Ramazzotti a svelare tutto, il sogno di sua figlia Aurora Ramazzotti a cui lui aveva sempre detto di no

Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma ma sta anche per realizzare il sogno di diventare cantante. E’ Eros Ramazzotti a svelare quali erano i sogni di sua figlia, perché lui le ha sempre consigliato di non cantare e perché adesso ha cambiato idea. E’ Eros a raccontare di sua figlia Aurora nell’intervista a Il Messaggero; felice di diventare nonno a quasi 60 anni, felice per un nuovo amore, anche se il sogno più grande era un altro, quello di amare per sempre Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti era decisa a fare la cantante, da ragazzina era quello il suo desiderio ma suo padre le ha fatto capire che era un errore, sarebbe stata per sempre la “figlia di”, una protezione forse eccessiva ma oggi Aury ringrazia il suo papà e lui adesso pensa che sia arrivato il momento giusto.

Eros Ramazzotti svela il sogno di Aurora

“Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di” e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me – ha confidato Eros – Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi”.

Aury è giovanissima, ha già fatto tanto in tv e desidera fare altro ancora. Michelle Hunziker orgogliosa ha confidato che sua figlia è economicamente indipendente da quando aveva 19 anni, quindi ha lavorato sodo. Eros Ramazzotti aggiunge altro: “Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme”. Quindi, i sogni magari si rimandano ma poi si possono realizzare. Per il cantante romano adesso è semplicemente arrivato il momento giusto. Aurora Ramazzotti ha dimostrato più volte di avere una bellissima voce e anche del talento ma poi sfondare nel mondo della musica è altro, soprattutto con un cognome così pesante come il suo. Oggi è tutto più leggero, cantare è un sogno e non l’unico obiettivo.