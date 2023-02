Renato Zero risponde ancora a Rosa Chemical: “Va bene il look ma ci vuole altro”

Dallo studio di Che tempo che fa Renato Zero torna a parlare di Rosa Chemical e non solo

Faccia a faccia a distanza tra Renato Zero e Rosa Chemical il 19 febbraio 2023. Il giovane cantante ha partecipato a Domenica IN da Mara Venier e ha commentato le parole di Renato Zero, rispondendo alle domande degli opinionisti presenti nel programma di Rai 1. Facile aspettarsi una richiesta di questo genere visto che Renato Zero in una intervista al Corriere della sera aveva detto che forse questi giovani, non dovrebbero arrivare sul palco di Sanremo ma che non sono loro a sbagliare ma chi li “manda in onda”. Rosa Chemical si era detto dispiaciuto delle parole di Renato Zero: “A lui non posso che dire grazie di tutto quello che ha fatto in passato ed è per questo che, con piacere, io cerco di continuare a portare il messaggio di inclusività […] nutro una grande ammirazione. Io in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato, io ho una grande stima per Renato”. Rosa Chemical ha inoltre ricordato che lo cita in diverse canzoni e che ha il massimo rispetto per quello che ha fatto.

Ma dallo studio di Che tempo che fa, Renato Zero è tornato a dire la sua in generale sui giovani artisti e anche su Rosa Chemical.

Le parole di Renato Zero da Che tempo che fa

“Io sono molto felice che ci si manifesti per quello che siamo, sono molto felice che si combatta per le ragioni della propria personalità e per il proprio carattere” ha detto Renato Zero nello studio di Rai 3 nella sua intervista con Fabio Fazio.

E ha aggiunto: “Vorrei solo che quelli che operano nella musica e nello spettacolo preparassero questi ragazzi e fossero un po’ più vicini a loro nella formazione musicale. Perché va bene il look ma ci vuole anche lo spessore artistico, perché senza di quello si campa una stagione e basta”. Un consiglio che forse alcuni artisti dovrebbero tenere realmente in considerazione.