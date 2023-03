Gianni Morandi esce il novo album Evviva e poi al via le date del tour

Gianni Morandi il nuovo album Evviva e le date del tour Go Gianni Go!

Venerdì 3 marzo 2023 esce il nuovo album di Gianni Morandi che poi dal 10 marzo sarà in giro per l’Italia con nove concerti. Gianni Morandi sottolinea che a 78 anni fa il suo primo tour nei Palasport. “Evviva!” è il suo nuovo disco ma è anche tutto l’entusiasmo che mette in questa nuova parte di vita. Morandi è l’esempio perfetto che l’età non conta e che i momenti brutti si possono superare. Per la prima volta sarà protagonista nei Palasport, nonostante la sua lunghissima carriera questa sarà la prima volta. Alla presentazione a Milano ha anticipato che salirà sul palco con una band di tredici elementi. Ammette che sarà un impegno non da poco ma che deve continuare a correre, magari a ritmo più lento ma se si ferma poi rischia di non ripartire più.

Gianni Morandi: “Non voglio arrivare al momento della copertina a guardare la tv”

“Mi presenterò con una band fantastica di tredici elementi. Sarà un bell’impegno ma lo affronto con grande entusiasmo. Devo continuare a correre, anche se a ritmo più lento perché se ti fermi non riparti più. E non voglio arrivare a quel momento in cui ti metti con la copertina sulle gambe a guardare la tv”. E’ evidente, Gianni Morandi non si ferma e non ha intenzione di farlo anche perché dopo le date dei concerti nei Palasport ci saranno quelli con Al Bano e Massimo Ranieri, in Italia e all’estero. Senza dimenticare la data al San Siro.

“Al Bano mi ha chiamato pochi giorni fa dispiaciuto – racconta Gianni Morandi – Mi ha detto che aveva già contattato diverse location in giro per il mondo ma purtroppo Ranieri è impegnato fino a ottobre. Gli ho detto di non preoccuparsi che qualcosa faremo in futuro, abbiamo tempo, siamo giovani…”.

Go Gianni Go! Le date del tour 2023 di Gianni Morandi iniziano a Rimini allo Stadium di Rimini il 10 marzo. Sarà poi a Firenze al Nelson Mandela Forum il 15 marzo. Il 18 marzo a Roma al Palazzo dello sport. Il 21 marzo a Bologna all’Unipol Arena. Inoltre, il 23 marzo a Torino al Pala Alpotour, il 25 marzo ad Ancona al Palaprometeo. Il 28 marzo a Bari al Palaflorio e il 30 marzo a Eboli al Palasele.