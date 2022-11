Gianni Morandi con la mano ustionata di nuovo fasciata ringrazia i medici

Gianni Morandi ha rischiato la vita e continua con le cure per le ustioni riportate, di nuovo con la mano fasciata

Gianni Morandi ha rischiato la vita e le ustioni che ha riportato glielo ricordano ogni volta ma da tempo ha imparato anche ad ironizzare su quel tragico incidente. La mano fasciata in modo vistoso e Gianni Morandi sui social racconta che ha fatto il tagliando. Si tratta di nuove cure che spera lo porteranno ad avere altri miglioramenti. Il cantante ha mostrato più volte le mani con le cicatrici, soprattutto quella che gli è costata così tanto dolore da rischiare di svenire per ogni medicazione. Era marzo 2021 e mentre Morandi bruciava sterpaglie in campagna vicino casa rimase coinvolto in un incidente riportando ustioni soprattutto alla mano destra.

Gianni Morandi un nuovo controllo alla mano

“Ho fatto il tagliando alla mano… Grazie ai medici, agli infermieri e a tutto lo staff del reparto grandi ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena” fa sapere Gianni ricevendo tantissimi commenti di incoraggiamento non solo dai fan ma anche dai tantissimi colleghi che l’hanno sostenuto dal primo momento, primo tra tutti Jovanotti che l’ha riportato ad un nuovo successo scrivendo per lui due fortunate canzoni.

Con una foto scattata come sempre da sua moglie Anna, Gianni Morandi saluta con la mano destra di nuovo fasciata. Si trova nella sala della sua villa a San Lazzaro di Savena.

C’è anche chi gli chiede di farsi portavoce dei tanti ustionati che per la sanità non sono considerati come gli altri che hanno bisogno di cure perché le creme che devono utilizzare non sono convenzionate con la sanità pubblica perché considerate di estetica e quindi costano tantissimo.

Lo vedremo presto sul palco di Sanremo accanto ad Amadeus che nel momento dell’annuncio ha spiegato il perché della sua scelta: “Gianni è amato da tutti. È la storia della musica, della televisione, ma è anche il presente perché è amato da intere generazioni. I ragazzi di oggi amano Gianni Morandi così come lo facevano i nostri genitori. È sempre attualissimo”.