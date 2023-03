Pino Insegno a Sanremo 2024? Rispuntano le dichiarazioni del passato

Pino Insegno è pronto a Sanremo 2024? Una vecchia intervista ci fa capire qual è il suo punto di vista

Si parla moltissimo di quello che succede in Rai e di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. E si parla moltissimo anche di Pino Insegno a Sanremo 2024 . Dal nostro modesto punto di vista, il Festival di Sanremo 2024, dovrebbe restare ben saldo nelle mani di Amadeus, che ha un contratto ma che soprattutto, ha regalato all’Italia, in questi ultimi 4 anni, le edizioni forse migliori, per la musica, degli ultimi tempi e ha riportato su quel palco, Big della musica italiana che altrimenti, ma sarebbero ritornati all’Ariston. Pino Insegno questo teoricamente lo sa bene visto che tempo fa in radio ( come riporta un articolo dell’Adnkronos del 24 marzo) aveva parlato proprio di questa tematica. Le sue parole, teoricamente ribadiamo, ci permettono di capire che Pino Insegno, è consapevole di essere sicuramente un ottimo professionista, ma sa anche altrettanto bene, che Sanremo è altro. E lo spiega lui stesso, citando nomi di grandissimi del mondo detta tv, come Pippo Baudo e Mike Bongiorno.

Le parole di Pino Insegno su Sanremo

“Sanremo? Mai, è appannaggio di chi lo fa e lo fa bene. A me non interessa, lo deve fare gente come Baudo, Corrado o Mike Bongiorno” parole decisamente molto chiare quelle del conduttore che smentirebbero in modo categorico le anticipazioni che erano state date in un articolo de La stampa. Mai dire mai però, anche se Pino Insegno aveva ribadito di non essere interessato alla conduzione del Festival . Ne aveva parlato nel programma UN giorno da pecora, su Radio 1. Era una intervista del 3 marzo, ricordano i giornalisti dell’Adnkronos che ieri, facendo il punto sulle tante anticipazioni e chiacchiere di questi giorni, hanno riscovato appunto, le dichiarazioni, neppure così vecchie, di Pino Insegno. Il conduttore aveva ribadito che nella vita non si può saper fare tutto e quindi che no, non era interessato al Festival.

Queste ovviamente sono dichiarazioni che Pino Insegno aveva rilasciato tempo fa, chiacchierando in radio con dei colleghi e amici. Ma potrebbe cambiare qualcosa se mai arrivasse una proposta ufficiale?