Sanremo 2024 shock: fuori Amadeus, dentro Pino Insegno

Secondo quanto si legge su un articolo di oggi de La stampa, Amadeus potrebbe perdere la direzione artistica del Festival di Sanremo 2024

E’ un articolo de La stampa, questa mattina, a gettare nuove ombre sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Un articolo che, a nostro modesto parere racconta una storia inverosimile, che però ci limitiamo a narrarvi, essendo La stampa uno dei quotidiani più importanti del nostro paese. Secondo quanto scrive Michela Tamburrino, in merito “alla Rai che verrà” neppure i contratti già chiusi sarebbero al sicuro. E ci riferiamo a quello di Amadeus, che già un anno fa era stato scelto come direttore artistico e conduttore per Sanremo 2023 e Sanremo 2024. A quanto pare però, la formazione del nuovo Governo e le nuove nomine dei posti in Rai che contano, potrebbero cambiare le carte in tavola tanto che la Tamburrino ha persino ipotizzato che Amadeus, potrebbe non esserci il prossimo anno a Sanremo. Una ipotesi davvero “shock” soprattutto se si considera che il conduttore, è già a lavoro per la prossima edizione del Festival, da almeno un mese. In ogni caso, nell’articolo de La stampa, viene indicato anche il nome del collega che dovrebbe prendere il posto di Amadeus sul palco dell’Ariston nell’edizione 2024.

Pino Insegno arriva a Sanremo al posto di Amadeus?

Non sappiamo bene su che cosa si fondi la sicurezza di Michela Tamburrino, tra l’altro Lucio Presta, manager di Amadeus, in questi giorni dai social, ha più volte fatto capire che i tanti articoli scritti in queste settimane danno notizie totalmente infondate. Sta di fatto che, a detta della giornalista, i tanti incontri tra Pino Insegno, avvistato anche a Palazzo Chigi, ed esponenti del Governo Meloni, lascerebbero appunto pensare a un suo rientro in Rai dalla porta principale e in grande stile.

“Amadeus vede tremare pericolosamente la conduzione del Festival di Sanremo” si legge in questo articolo de La stampa. Sarà vero, cosa dobbiamo aspettarci? Come dicevamo in precedenza, in questi giorni si è scritto e letto di tutto, e sempre su La stampa si era ipotizzata la presenza di Morgan al fianco di Amadeus. Per cui ci chiediamo: Amadeus si, Amadeus no? Dentro o fuori?