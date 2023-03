LDA ha festeggiato il compleanno con il party più bello tra famiglia e amici

LDA ha invitato quasi tutti al suo compleanno, un party perfetto per i suoi 20 anni

Gli auguri di Gigi D’Alessio a suo figlio Luca e poi un party speciale per il giovane cantante , il più bello, che arriva dopo il vero successo. LDA ha compiuto 20 anni e Gigi D’Alessio ha pubblicato una foto piena di sorrisi di soddisfazione e d’amore scrivendo semplicemente “Venti di Luca”. Luca D’Alessio ha compiuto gli anni il 27 marzo ma solo in queste ore ha mostrato le foto della festa, evidentemente ha organizzato tutto con un giorno di ritardo per altri impegni. Un party in un noto locale di Napoli e ancora una volta in casa d’Alessio si festeggia; sono in tanti, l’ultima occasione è stata il primo compleanno del fratellino più piccolo di LDA, Francesco, nato dall’attuale storia d’amore tra Gigi e Denise. Emozionante il momento della torta per il festeggiato ma anche per chi era lì a festeggiare con lui.

LDA canta il suo brano al momento della torta

Una serata ovviamente piena di canzoni e spettacolo, di musica, ma al momento della torta dopo tante esibizioni è stato LDA a cantare per tutti e per se stesso. “Quello che fa male” ed è con la sua canzone più famosa che il cantante ex di Amici ha salutato tutti, ha ringraziato tutti gli invitati, tantissimi, alla sua festa. Un compleanno che gli ha permesso anche di festeggiare il successo di Sanremo e ogni suo traguardo a cui è già arrivato.

Presente alla festa anche papà Gigi D’Alessio che per l’occasione si è esibito in “Annarè” con un bel tuffo nel passato. Il locale scelto è Ambasciatori, lì tra cena a ritmo di musica dal vivo e balli LDA ha voluto amici e famiglia, c’era ovviamente anche la sua fidanzata.

Non potevano mancare i fratelli più grandi e soprattutto mamma Carmela Barbato che per il suo Luca ha scritto: “L’età più bella. Vent’anni di spontaneità e freschezza. Auguri di buon compleanno amore mio”.

Ilaria, la sorella, ha scritto: “Auguri amore mio” mentre LDA ha pubblicato una storia con la sua bellissima Miriam Galluccio. C’erano davvero tutti al suo compleanno? E’ molto probabile che non ci fosse Anna Tatangelo, nonostante siano molto legati la cantante era assente, non sono ancora una famiglia così allargata. Invece, sembra che ra l’ex moglie di Gigi D’Alessio, madre di Luca, e la sua giovane compagna, Denise Esposito, non ci sia alcun problema.