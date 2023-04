La dedica di Blanco a Martina Valdes che commenta il brano dedicato all’ex fidanzata, Giulia

Blanco scrive una dedica per Martina Valdes ed è lei a commentare il brano dedicato alla sua ex fidanzata, Giulia

E’ uscito il secondo album di Blanco, Innamorato, e lui svela i suoi sentimenti per Martina Valdes. Una dedica alla sua fidanzata ma in molti commentano che il cantante ha incluso nel suo album un brano dedicato alla sua ex fidanzata, Giulia. Qualcuno non crede al legame tra Blanco e Martina ma è la ballerina a rispondere sui social, a spiegare una canzone dedicata ad un’altra ragazza. Non dimentichiamo che il nuovo album contiene “Un briciolo di allegria” la straordinaria collaborazione di Blanco con Mina, un mito che non ha incontrato nemmeno in sala di registrazione, che resta quindi un mito, che sembra non esistere davvero ma che in quel brano rende tutto perfetto. Ci sono gli altri pezzi, tutti da ascoltare uno dopo l’latro. C’è “Giulia” e poi arriva la spiegazione di Martina Valdes.

La dedica di Blanco alla sua fidanzata

“Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina – una serie di foto della coppia e Blanco continua – Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo.

E Non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”.

I commenti di chi apprezza la dedica si uniscono a quelli che hanno appena ascoltato “Giulia”. Martina non finge di non leggerli e scrive: “chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare situazioni di cui parlare ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso. Cercate di capire anche il testo e non solo soffermarsi su un titolo che può essere fraintendibile. Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, delle emozioni vissute di tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze ascoltatevi tutte le meraviglie che ha fatto uscire compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore”.