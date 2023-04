Blanco racconta la sua verità sulle rose a Sanremo: “Hanno mangiato su questa cosa”

Blanco racconta tutta la sua verità sulle rose spaccate a Sanremo 2023: ecco l'intervista

Pronto a uscire con il suo nuovo lavoro e con un attesissimo duetto che lo vedrà al fianco di Mina, Blanco torna a parlare. E nelle sue prime interviste, ovviamente, non possono mancare riferimenti a Sanremo 2023 e a tutto quello che è successo con le famose rose, i calci, la violenza e persino le indagini della procura di Imperia. Blanco non aveva mai commentato, si era scusato sui social, aveva scritto una sorta di canzone dedicata al Festival e poi aveva cercato di voltare pagina, mentre in tv per diverso tempo, si è parlato della sua bravata. Come fa notare il cantante, in molti ci hanno marciato, come tutte le persone che in tv per giorni hanno anche parlato del fatto che potesse andare in carcere per 5 anni, per aver dato dei calci alle rose. Blanco ha raccontato quello che noi sin dall’inizio sostenevamo, ossia che lo sketch con le rose era organizzato ma chiaramente, non sentendo la musica e dovendo occupare il tempo in cui non ha cantato, è andato oltre, superando ogni limine.

Le parole di Blanco sul caso Sanremo e i calci alle rose

Nella sua intervista per Vanity Fair, il cantante ha raccontato: “La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare m***a su un ragazzo di vent’anni. Però in tanti hanno intanto mangiato su questa cosa“.

Il cantante ha spiegato che cosa gli è accaduto in quei minuti: “Appena è partita L’Isola delle Rose, ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei parac*li. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una cavolata“.

E ha concluso: “Ovviamente mi sono incavolato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”.