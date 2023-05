Mr Rain il 1° maggio parla ancora di salute mentale: “E’ un nostro diritto”. E la dedica speciale

Le parole di Mr Rain prima della sia esibizione al concerto del primo maggio e l'ennesimo appello per l'importanza della salute mentale

Tra gli artisti più attesi sul palco del concerto del primo maggio 2023 anche Mr Rain che sta vivendo una annata magica dopo il grande successo dei super eroi a Sanremo. Un brano che come tutti ormai sanno, parla proprio di salute mentale e del bisogno di chiedere aiuto, ma anche di riceverlo. Un tema molto caro a Matteo, che parla anche di esperienze vissute sulla sua pelle. Dal palco del concerto del primo maggio, già nel 2022 Mr Rain aveva parlato di salute mentale ma purtroppo, come ha fatto notare, ieri da Roma, non sono cambiate molte cose, non è cambiato nulla. Prima della sua esibizione tra l’altro è stata ricordata anche la psicologa uccisa mentre svolgeva il suo lavoro. Barbara Capovani avrebbe voluto aiutare ancora tante persone, ha aiutato tante persone ma ha incontrato nel suo percorso un uomo che non doveva essere in libertà, perchè a sua volta avrebbe meritato un aiuto diverso. Ogni giorno purtroppo si leggono storie di questo genere e ogni giorno ci rendiamo conto, come lo stesso Mr Rain ha fatto notare, quanto poco in questo paese, si faccia per la salute mentale, persino quando le malattie sono riconosciute, persino quando si commettono dei reati.

Le parole di Mr Rain al concerto del primo maggio 2023

“Lo scorso anno da questo palco ho parlato di salute mentale. Dovrei parlare di altro probabilmente oggi, per non rischiare di essere ripetitivo, ma in un anno mi rendo conto che non è cambiato nulla” ha detto Mr Rain durante la sua esibizione. E poi prima di cantare Supereroi ha continuato: “Farsi aiutare è ancora una scelta che spaventa tanti e che purtroppo oggi, in pochi si possono permettere. Non è giusto. Nostro dovere è tenere sempre una luce accesa su questo argomento, perché le guerre silenziose, quelle che ogni giorno combattiamo dentro di noi, sono le più subdole. Trovate conforto nell’abbraccio di un amico, di un parente…e pretendete di poterlo avere anche da parte di uno specialista“.

E ha concluso: “La salute mentale è nostro diritto“.