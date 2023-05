Elodie Show 2023: dopo il successo del Forum arriva 3 nuove date

Grandi notizie per i fan di Elodie: tre nuove date per Elodie Show 2023

Che show quello che Elodie ha regalato ieri sera al pubblico presente a Milano ma anche a tutti i fan che hanno avuto modo di seguire il suo concerto tramite Prime Video. Ha cantato, ha ballato, ha stupito. Elodie è diventata una stella della musica italiana ma non solo. Su quel palco infatti, non fa solo musica, fa spettacolo. Le sue esibizioni sono sempre diverse e lo show che porta in scena, è ben studiato tanto da lasciare a bocca aperta tutti i presenti, decisamente entusiasti del prezzo del biglietto! Il periodo magico di Elodie non si ferma. E dopo il successo e riconoscimenti ottenuti, anche se dopo aver vinto il David di Donatello ha scherzato, dicendo che non se lo sarebbe mai aspettata visto che arriva sempre seconda, ecco che si aggiungono altre tre date al suo tour.

Dopo il successo del concerto evento sold out ieri sera al Mediolanum Forum di Milano, l’artista annuncia nuove date nei palasport il prossimo autunno. Napoli, Milano e Roma saranno le mete musicali di Elodie nel suo primo tour nei palazzetti “Elodie Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti, rispettivamente sabato 18, martedì 21 e sabato 25 novembre 2023. I biglietti per le nuove date saranno disponibili online a partire da lunedì 15 maggio alle ore 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 20 maggio alle ore 11.

Questo è un momento d’oro per l’artista multiplatino che solo durante questa settimana ha vinto il suo primo David di Donatello per “Proiettili (Ti mangio il cuore)” come “Miglior canzone originale“, interpretata da Elodie con Joan Thiele e scritta dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia. Ieri sera Elodie ha infiammato il palco del palasport meneghino con uno show imponente dal carattere internazionale, prodotto da Vivo Concerti. Quasi due ore di concerto, con diversi artisti ospiti, da Elisa a Rkomi, oltre a Stash, BigMama, Joan Thiele, Paola & Chiara, anche in diretta streaming, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, su Prime Video e sul canale Twitch di Amazon Music Italia per il primo Amazon Music Live prodotto in Italia.

Nella sua carriera musicale Elodie ha già collezionato due miliardi di stream totali, 500 milioni dei quali con “Ok. Respira”, suo ultimo album, uscito a febbraio e contenente hit come “Due” (certificata disco di platino) posizionatasi fin da subito tra i primi posti della classifica dell’airplay, “Vertigine” (disco di platino), “Bagno a Mezzanotte” (triplo disco di platino) e “Tribale” (doppio disco di platino).

RADIO 105 è radio ufficiale del tour.