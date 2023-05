Loredana Bertè scrive le prime parole dopo l’operazione d’urgenza

Loredana Bertè rompe il silenzio e spiega come sta dopo l'operazione d'urgenza

Come sta Loredana Bertè? Sappiamo pochissimo dell’operazione d’urgenza a cui si è sottoposta Loredana Bertè ma adesso è lei a dire finalmente qualcosa. Quasi un mese fa il suo staff ha annunciato che la cantante era costretta ad annullare il tour, tutte le date previste per i suoi concerti; aggiungendo che non era in pericolo di vita ma il pericolo di salute era grave, l’artista rischiava troppo non operandosi immediatamente. E’ stata la sorella Leda a confermare che è vero, Loredana Bertè non è in pericolo ma si avvia alla ripresa, però anche lei non conosce i dettagli, sembra non aver sentito sua sorella ma solo i suoi collaboratori. Loredana Bertè però oggi ha rotto il silenzio, anche se solo con un post e nessun video.

Il messaggio di Loredana Bertè ai suoi fan dopo l’intervento

“Ciao a tutti! Io mi sto riprendendo, non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica, e mi sto anche guardando l’Eurovision!” così spiega che sta andando tutto bene e che prima o poi tornerà ai suoi concerti ma non c’è nessuna data.

“Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti…la musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio!” ha proseguito e tutti sperano che quel “ci vediamo presto” arrivi davvero presto. Ricordiamo che lo staff aveva spiegato che il suo ritorno dipende dalla ripresa, potrebbe essere il prossimo autunno o inverno o la primavera del 2024. Bisogna solo attendere.

Sui social Loredana ha pubblicato una vecchia foto, non è uno scatto di questo periodo. Nessuno sa che tipo di operazione ha subito l’artista, c’è chi suppone si tratti di problemi alla schiena che non potevano attendere, altrimenti il dolore e il rischio erano gravi; chi invece pensa ad altro. Magari spiegherà la cantante cosa è accaduto e come sta, l’importante è che torni presto dal suo pubblico, alla sua musica.