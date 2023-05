Disco Paradise è la canzone dell’estate di Fedez, Annalisa e Articolo 31 e promette di “spaccare”

E' Disco Paradise la nuova canzone di Fedez, Annalisa e Articolo 31, siete pronti per ascoltarla?

Non l’abbiamo ancora ascoltata Disco Paradise, uscirà solo il 25 maggio, ma la sensazione è che siamo di fronte a un’altra super hit dell’estate. Del resto se metti insieme la regina delle hit Annalisa, il re delle hit estive Fedez che negli ultimi anni ha avuto ben pochi rivali con le sue collaborazioni e ci aggiungi anche gli Articolo 31, ecco che il risultato sembra essere perfetto. Ma è ancora presto…Dobbiamo ascoltare questa Disco Paradise che promette di spaccare per tutta l’estate.

Disco Paradise sarà la canzone dell’estate 2023?

Fedez inaugura una nuova era musicale in casa Warner Music con il singolo estivo “DISCO PARADISE” che vede la partecipazione di Annalisa, fresca delle hit in “Mon Amour” e “Bellissima” in cima a tutte le classifiche e gli iconici (e amici) Articolo 31.

Così viene presentato il brano: Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico.

Insomma la hit che stiamo davvero tutti aspettando, anche se la concorrenza, come accade spesso in estate, è pazzesca, basti pensare che in questi giorni, esce anche Pazza musica di Mengoni ed Elodie, un’altra canzone che promette di movimentare la nostra estate-

Il ritorno di Fedez per la prima volta con Annalisa in Disco Paradise





Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.



Fedez vuole divertirsi ed è chiarissimo da “DISCO PARADISE” e lo sarà ancora di più il 27 giugno sul palco di LOVE MI, il concerto gratuito voluto dall’artista, in Piazza del Duomo a Milano che torna per la sua seconda edizione. Un altro appuntamento al quale davvero, non si può mancare.

Quando esce Disco Paradise?

Vi ricordiamo che Disco Paradise esce in radio e su tutte le piattaforme il 25 maggio 2023 ma è già disponibile il presave a questo link.

DISPONIBILE IN PRE-SAVE

https://wct.live/app/37543/fedez-disco-paradise

Non ci resta che augurarvi un buon ascolto e soprattutto di scegliere sempre tanta buona musica.