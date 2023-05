Celine Dion la malattia la perseguita, annulla di nuovo tutti i concerti: “Non mi arrendo”

Celine Dion ha il cuore spezzato, la malattia le fa cancellare ancora una volta i concerti, tutto il tour

Celion Dion sta vivendo un dramma che sembra non finire mai, un altro dramma. La malattia perseguita la cantante che ancora una volta ha dovuto annullare tutti i suoi concerti. Celin Dion soffre di una rara malattia neurologica, da due anni la sua salute non è più la stessa ma sta facendo di tutto per tornare.

E’ con enorme dispiacere che Celine Dion e i suoi collaboratori annullano ancora una volta i concerti, cancellano il tour che avrebbe portato l’artista ad abbracciare i suoi fan nel mondo. La cantante canadese non è ancora del tutto in grado di reggere la fatica di un tour.

Celine Dion annulla i concerti previsti fino ad aprile 2024

Ancora una volta per motivi di salute, per la malattia che non la lascia vivere come vorrebbe, Celine Dion è affranta. A dicembre aveva annullato o rimandato i concerti già previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023. Le nuove date avevano fatto sperare che tutto andasse per il meglio, ma oggi il comunicato ha ufficializzato la cancellazione del Courage World Tour.

Celine Dion prima della malattia

Le parole di Celine: “Mi si spezza il cuore”

Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta. Sto lavorando molto duramente per riavere le forze, ma i tour possono essere impegnativi e difficili anche quando sei al 100%. Sarebbe ingiusto da parte vostra rimandare ancora una volta i concerti, e anche se mi spezza il cuore, meglio cancellare tutto ora, fino a quando non sarò davvero pronto a tornare sul palco. Voglio che tu sappia che non mi arrendo… e soprattutto, non vedo l’ora di rivederti!

La malattia di Celine Dion

E’ dall’ottobre del 2021 che Celine Dion combatte contro la malattia, una patologia che attacca il sistema nervoso centrale che, come ha confidato, le provoca rigidità e spasmi muscolari. Nell’ultimo periodo tutti credevano stesse meglio ma non è così, il tour è lungo e i suoi problemi di salute non le consentono di ricominciare, non ancora.

Celine Dion cancels all shows scheduled for 2023-2024 for health reasons.#KBCniYetu^EM pic.twitter.com/JSp7295WvS — KBC Channel1 News (@KBCChannel1) May 26, 2023

Non si arrende, lo ripete ancora una volta. Lo scorso dicembre le sue parole e le sue lacrime hanno colpito tutti.

Mi hanno diagnosticato un disturbo neurologico molto raro che si chiama ‘sindrome dell’uomo rigido’. Colpisce una persona su un milione. Mi crea molti spasmi muscolari.

I biglietti relativi alle date cancellate saranno rimborsati, una delusione che va ben oltre uno show che non ci sarà, c’è preoccupazione per la splendida Celine.