Serena Rossi dopo il concerto di Gigi D’Alessio condurrà Sanremo con Amadeus?

Che spettacolo Serena Rossi al concerto Gigi Uno come te. Sanremo 2024 sarà il suo momento?

E’ quello che chiedono in tantissimi sui social: vogliono Serena Rossi a Sanremo 2024. Amadeus ci farà un pensierino o l’ha già fatto? Ieri sera Serena Rossi ha incantato tutti ancora una volta, ancora di più con la sua partecipazione al concerto di Gigi D’Alessio.

Gigi Uno come te con l’arrivo sul palco di tantissimi artisti, cantanti, comici, amici e Serena Rossi è apparsa in tutto il suo talento, la sua bellezza. L’omaggio a Gigi, l’omaggio a Mia Martini, l’omaggio alla canzone napoletana. Quanto orgoglio per la sua Napoli, tutto racchiuso in pochi minuti di televisione.

Serena Rossi ha incantato con il duetto con Gigi D’Alessio

Un cuore malato, è su queste note che i due cantanti hanno rapito non solo il pubblico in Piazza del Plebiscito ma i telespettatori che hanno seguito l’evento registrato il 27 maggio scorso. Una presenza scenica che non passa mai inosservata, Serena Rossi non è solo voce che incanta. Parla della sua Napoli, anche per lei la domanda sulle tre cose che le vengono in mente.

L’attrice sapeva che sarebbe arrivata la domanda, anche la sua spontaneità è apprezzata e ammette che ci ha pensato, che voleva dare risposte diverse dal solito, ha pensato a una piazza, a un monumento ma non è semplice, c’è così tanto da ammirare. Svela la prima cosa.

Me la aspettavo questa domanda e ci ho pensato. Non è semplice. Mi sono detta come prima risposta voglio dare un’immagine di Napoli, una piazza, un monumento. Difficilissimo scegliere però facendo l’attrice spesso le mie convocazioni al trucco sono di mattina prestissimo. Io mentre vado al trucco ad esempio di Mina Settembre ho la fortuna di vedere l’alba, di vedere il lungomare con il cielo che diventa viola, dietro il Vesuvio. In quel momento Napoli è solo mia.

Serena Rossi Cu’mme il duetto con Enzo Gragnaniello

Il talento di Serena Rossi descritto tra un mare di tweet

“Datele Sanremo. Serena Rossi deve condurre Sanremo” lo dicono in tanti incantati dalla sua voce, dalla capacità che possiede di fare tutto bene.

“Che talento prezioso Serena Rossi. Incredibile come le riesca tutto bene” commenta Francesco Canino.

“Serena Rossi orgoglio dell’arte italiana e patrimonio dell’umanità. Che ve lo dico a fare!”

Serena Rossi svela la seconda cosa su Napoli

La seconda cosa è un attitudine, un modo di stare al mondo che un po’ tutti i napoletani abbiamo, è la capacità di non vedere nel diverso una diversità ma una ricchezza. Questo modo di vedere il mondo, che io provo ad insegnare anche a mio figlio e secondo me è tipico di questa città ed è una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi.

Serena Rossi la terza cosa su Napoli

La terza cosa è per Serena Rossi lo stesso orgoglio che hanno tutti i napoletani, lo scudetto appena vinto. Mette una sciarpa al collo, non fa freddo ma sono i brividi per la sua Napoli, racchiusi in una sciarpa azzurra che celebra il trionfo.