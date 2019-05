Pamela Prati tace: nessun commento dopo le dichiarazioni choc di Eliana Michelazzo

E’ il caso del momento e, dopo la clamorosa intervista di Eliana Michelazzo, anticipata ieri dall’ufficio stampa di Mediaset ( andrà in onda il 22 maggio 2019 nella puntata di Live-Non è la d’Urso) si tinge ancora di più di giallo. Ci saremmo quindi aspettati un commento da parte di una delle persone direttamente coinvolte in questa vicenda, Pamela Prati. Storie di agenzia a parte, storie di presunte truffe a parte, storie di raggiri a parte, Eliana Michelazzo ha dichiarato che Marco Caltagirone non esiste. Ora, come è possibile che Pamela Prati non abbia commentato in nessun modo queste parole? Anche lei ha scoperto che il suo futuro marito, quello che ha conosciuto a una cena, quello con chi ha viaggiato, quello con cui ha passato del tempo insieme a due bambini minori in affido, in realtà era solo un fantasma? E come mai nessuno si è fatto vivo per smentire le parole di Eliana Michelazzo?

PAMELA PRATI NON COMMENTA LE DICHIARAZIONI DI ELIANA MICHELAZZO, COSA STA SUCCEDENDO?

Che questa storia fosse una grande bolla di sapone era chiaro a tutti. Questo Marco Caltagirone non lasciava tracce nel mondo del lavoro, non aveva colleghi che lo conoscevano, non era mai stato avvistato, non aveva un familiare pronto a dire di sapere chi fosse. Una storia torbida che ha coinvolto tutti gli italiani ( anche troppo) per quel velo di mistero che tanto piace a chi da casa gioca al piccolo investigatore per portare avanti le sue indagini. Ma in questo caso, non ci voleva davvero il fiuto della signora in giallo per comprendere che si trattava solo di una grande bugia, la grande bugia che poi in qualche modo ha fatto bene a tutti. Ai giornali che hanno venduto più copie, alle dirette interessate che hanno guadagnato su questa storia, ai programmi tv che hanno macinato ascolti record, e anche a noi che on line ci siamo occupati di questa vicenda sotto ogni sfaccettatura.

Il vero problema è che questa storia, che all’inizio faceva sorridere, è diventata poi altro. Tra figli in affido, minacce con l’acido, minacce sui social, la questione è davvero degenerata e non ha fatto più sorridere nessuno. Sarà forse arrivato il momento di mettere la parola fine? Ce lo auguriamo.