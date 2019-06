Fedez confida un problema di salute che gli sta cambiando la vita (Foto)

Sono tantissime le foto che Fedez e Chiara Ferragni pubblicano dove tutti e tre insieme al piccolo Leone, mostrano la gioia di amarsi, ed è in un ennesimo scatto che il rapper confida altro (foto). Non è l’amore che manca per la coppia ma racconta che da un po’ di tempo ha scoperto di avere un problema di salute o comunque un’anomalia che gli ha cambiato la visione della vita. Succede un po’ a tutti, spesso è così che si fanno i conti con la realtà, con la vera vita, e si scopre cosa è davvero importante. L’ha fatto anche lui che a cuore aperto ha parlato ai suoi follower spiegando che durante una visita medica gli è stato riscontrato un problema. Tutto si è risolto, non ne ha parlato subito ma con la Ferragni hanno sofferto e anche se adesso è tutto sotto controllo resta la lezione di vita più importante. Fedez sa bene che la sua vita è ben più semplice e agiata di quella di tanti altri ma alla base tutto è uguale per tutti, le cose importanti sono le stesse per tutti.

FEDEZ RACCONTA DELL’ANOMALIA RISCONTRATA DURANTE UN CONTROLLO MEDICO

“Sono sempre combattuto se parlare in maniera del tutto onesta di alcuni piccoli ostacoli che sono riuscito a superare diventando papà, perché oltre a rischiare di essere eccessivamente retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali” ha confidato aggiungendo che qualche mese fa: “mi è stata riscontrata una piccola anomalia” che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo (è tutto sotto controllo). Questo evento però, più che terrorizzarmi mi ha portato ad interrogarmi su una serie di domande riguardanti le priorità della mia vita e su come stessi impiegando parte preponderante del mio tempo”.

Ha iniziato così a vivere le sue giornate come se fossero le ultime, ogni giorno come se fosse l’ultimo giorno. Così ha avuto più tempo da dedicare al suo bambino e nessun tempo è speso meglio: “Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile. Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia!”.