Il matrimonio del figlio di Mara Venier: grande gioia per Paolo e Valentina (FOTO)

Giornata piena di amore e di emozioni per Mara Venier che oggi insieme alla sua bellissima famiglia ha festeggiato il matrimonio di suo figlio Paolo. La conduttrice, in splendida forma, in questa calda giornata di luglio, ha documentato tutto sui social: dal video dell’uscita dalla chiesa degli sposi alle immagini della sua famiglia. Grande gioia per una mamma che ovviamente è al settimo cielo per questo evento! La conduttrice posta spesso immagini in compagnia proprio del piccolo Claudietto, il figlio di Paolo e Valentina che oggi si sono giurati amore eterno. La Venier ha più volte sottolineato come nessun successo televisivo valga di fronte all’amore che si può provare per un figlio o un nipote. E anche oggi emozionatissima, la Venier ha condiviso con suo marito e con i suoi figli questa giornata perfetta!

GRANDE GIOIA PER MARA VENIER NEL GIORNO DELLE NOZZE DI SUO FIGLIO PAOLO

Paolo Capponi è il figlio che Mara Venier ha avuto dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi (scomparso nel 2018). Di lui non si conosce molto: classe 1975, non appartiene al mondo dello spettacolo ma lo abbiamo visto di recente proprio al fianco della sua mamma. Nell’ultima puntata di Domenica IN infatti, era al fianco di Mara, Elisabetta e Nicola Carraro. La famiglia ha festeggiato con la conduttrice l’ultima puntata di Domenica In tutti insieme.

Ed ecco alcune immagini di questa giornata speciale per Mara e la sua famiglia.

( nella gallery alcune immagini che Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo Instagram)

E la conduttrice, come dicevamo in precedenza, ha documentato la giornata. Ecco un video direttamente dal profilo Instagram di Mara Venier.

Come potrete vedere nel video si sente proprio la voce di Mara Venier che manda il piccolo Claudietto tra le braccia di mamma e papà durante il lancio del riso.