La nostra intervista a Rebeca Sala l’amatissima Irene de Il segreto

Abbiamo avuto il piacere e l’onore di intervistare una delle protagoniste della soap Il segreto ( in Spagna El secreto de Puente Viejo) . Rebeca Sala, nella soap spagnola, veste i panni di Irene, una bravissima giornalista che ha deciso di lasciare la capitale, per amore del piccolo Carmelito e di Severo Santa Cruz. Con loro ha costruito una nuova famiglia e si è trasferita a Puente Viejo. Legata da una fortissima amicizia alla maestra Adela, Irene per amore della sua famiglia ha però dovuto rinunciare alla sua carriera anche se cerca sempre di trovare il modo per fare quello che ama.

Nella vita reale invece Rebeca è una attrice che si divide tra piccolo schermo e teatro. Arista eclettica e piena di energia, è un vulcano di idee e sprizza energia da tutti i pori. Noi l’abbiamo intervistata! Ecco che cosa ci ha raccontato nella nostra intervista per Ultime Notizie Flash.

INTERVISTA A REBECA SALA LA ROSSA IRENE DE IL SEGRETO

1. Lavorare sul set de Il segreto vuol dire anche lavorare in costume, che cosa si prova a vivere immersi in un’epoca così lontana e diversa dalla nostra?

Ho sempre pensato che le passioni e i sentimenti dell’essere umano sono vissuti nello stesso tempo come in un altro, l’unica cosa che cambia sono le circostanze che provocano quei sentimenti. Indossare quel tipo di vestiti ti dà un altro modo di camminare e muoverti, è inevitabile.

2.E’ un po’ come ti capita anche per il teatro, tua grande passione…Quanto è importante per un attore venire da quel mondo?

Penso che tutto si somma, e in questo caso il teatro ti dà la sensazione di continuità, di non frammentare il testo perché in uno spettacolo non puoi ripeterlo perché hai commesso un errore. Nella macchina fotografica sembra che conta solo lo sguardo, ma ciò che si sente dovrebbe essere riflesso anche nel corpo, anche se in modo più sottile che sul palcoscenico.

Rebeca sul set de Il segreto

3. Tra le serie più amate e viste del momento c’è La casa de Papel, un prodotto made in Spagna che spopola in tutto il mondo. Ti piacerebbe partecipare a una serie come questa per Netflix?

Certo che mi piacerebbe, ma ciò che conta per me è il carattere del personaggio che devo interpretare e il testo, che deve essere potente, interessante. Mi piace recitare e vivere di qquesto, se ha un grande impatto allora molto meglio perché può attrarre più lavoro e personaggi più interessanti.

4. Sul set de Il segreto sono nati anche grandi amori: tu che rapporti hai con i tuoi colleghi, potresti mai innamorarti di un collega attore?

Beh, nell’anno e mezzo in cui ho lavorato alla serie, non è venuto fuori nessun amore. Ma noi siamo umani e chiunque potrebbe innamorarsi di un collega. Penso che sia meglio che non accada, perché molte noi come attori trascorriamo molte ore sul set e preferisco tornare a casa e scollegarmi, quindi trovo più piacevole avere un partner che non ha nulla a che fare con la mia professione. Anche se l’amore non è controllato, nasce, quindi non so chi sarà il mio prossimo amore…

Irene e Severo da El secreto de Puente Viejo

5.Megan Montaner dopo il grande successo avuto in Spagna per il ruolo di Pepa ne Il segreto ha poi avuto diverse occasioni anche nel nostro paese. Ti piacerebbe lavorare in Italia in una fiction?

Sono contenta che tu mi abbia fatto questa domanda perché è uno dei miei sogni, lavorare al cinema o in televisione in Italia. Ho anche iniziato a studiare la vostra lingua 4 anni fa per puro piacere. Se mi proponessero un ruolo, non esiterei a fare le valigie partire per l’Italia per iniziare una nuova avventura.

6.C’è magari una fiction o una serie tv che hai visto e che ti ha colpito?

Ho riso molto guardando la serie “La mafia solo uccide d’estate” ho visto tutto in italiano e senza sottotitoli. E la scorsa estate, durante un corso che ho fatto a Firenze, abbiamo avuto il film “La pazza gioia”. Quanto è stato sensibile il film di Paolo Virzì, mi ha toccato molto!

7.Dalla Spagna arrivano pessime notizie per i tuoi fans, pare che tu abbia deciso di lasciare la soap, c’è la possibilità di un ritorno?

Sì, c’è sempre questa possibilità, siamo stati in grado di verificarla con altri personaggi….. a volte è emozionante credere che non vedremo più un personaggio e poi improvvisamente ritorna. Vedremo cosa hanno in serbo per noi le prossime trame…..

8. E adesso che cosa farai? Dove ti rivedremo?

Al momento sulla spiaggia! Hahaha. A settembre sarò protagonista di un paio di cortometraggi e continuerò con le mie opere teatrali.

9. Hai mai pensato di partecipare a un reality show per vip? Quale ti piacerebbe fare?

Non era il mio sogno, ma ora alcuni reality potrebbero essere interessanti, come ad esempio dei reality in cui si balla o si cucina. Amo ballare e sono molto bravo a ballare. Al momento in cucina sono una frana ma direi che è solo una sfida dalla quale potrei imparare molto…

