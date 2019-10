Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi a Io e Te: “metteva sempre prima gli altri”

Una nuova puntata di Io e Te di Notte è andata in onda ieri nel sabato di Rai 1. Il 26 ottobre 2019 è stata ospite di Pierluigi Diaco Milly Carlucci che presto tornerà nel prime time della rete con la nuova edizione di Ballando con le stelle ma soprattutto con un nuovo programma. Ma nella intervista per Io e te si è parlato anche di altro. Un momento molto emozionante è stato quello in cui Milly ha ricordato Fabrizio Frizzi, parlando della loro amicizia.

A IO E TE MILLY CARLUCCI RICORDA FABRIZIO FRIZZI

Solo bellissime parole per Fabrizio da parte di Milly, non poteva essere altrimenti: “Lui era un vero amico – ha dichiarato la conduttrice – incontrare Fabrizio ed avere la sua amicizia voleva dire sapere di poter contare su una persona. Era generoso, altruista, una persona educata, rispettosa del prossimo, sempre preoccupata che tu fossi a tuo agio. Non metteva se stesso avanti, c’erano prima gli altri e poi lui”.

Milly però vuole rivelare che anche Fabrizio aveva uno difetto. Era sempre in ritardo! La puntualità non era il suo forte. Ma precisa anche perchè: Lui arrivava puntuale ai suoi appuntamenti o in tv negli studi ma siccome doveva salutare tutte le persone che incontrava, alla fine era in ritardo!

Un dolce ricordo anche della loro esperienza fianco a fianco in Scommettiamo che: “La scommessa fu fare un programma nuovo dove al centro c’erano personaggi comuni. Noi condivamo il tutto con pezzettini che sembravano presi dai varietà importanti e belli. Ne abbiamo fatti tanti di numeri, sempre con fondo ironico, che tendevano a smontare il meccanismo della seduzione. Io facevo la vamp e lui quello imbranato che arrivava e smontava tutto”.

Come sempre quando si parla di Fabrizio ci si può solo emozionare e commuovere ricordando la persona meravigliosa che era.