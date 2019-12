E’ morta Jolanda la mamma di Al Bano Carrisi: grande dolore per una donna forte e sempre presente

Un grande dolore per la famiglia di Al Bano Carrisi. Pochi minuti fa in diretta a La vita in diretta è stata data la notizia della morte di Jolanda, la mamma di Al Bano e la nonna dei suoi adorati figli. Sempre presente nella vita di Al Bano, al suo fianco sul palco ma non solo, ha girato insieme a lui il mondo, credendo sempre nel grande talento di suo figlio. Donna di altri tempi, donna forte e di tempra, una pugliese doc che ha sempre saputo tenere testa a tutti, anche nelle situazioni più complesse. Al Bano ha sempre avuto solo splendide parole per una madre che è stata pilastro nella sua vita, in quella di Romina, alla quale da sempre vuole bene come a una figlia. E grande amore per i suoi nipoti: nonna Jolanda è stata punto di riferimento per tutti. Tanti i dolori che Jolanda ha dovuto superare, uno su tutti il divorzio di Al Bano, lei che ha sempre creduto nel valore del matrimonio da donna di altri tempi e del Sud ha dovuto accettare anche questa piccola “modernità” della sua famiglia.

E poi l’altro grande dolore, quello della scomparsa di Ylenia, la sua adorata nipote. Una vita non semplice che però Jolanda ha sempre affrontato con il sorriso.

La ricorderemo spesso nella sua cucina di Cellino San Marco, a preparare le polpette, a preparare le orecchiette che tanto piacevano ai suoi nipoti. Una donna forte che Al Bano ha amato moltissimo, di certo una delle donne più importanti della sua vita.

E’ MORTA JOLANDA OTTINO LA MAMMA DI AL BANO: LE ULTIME NOTIZIE

Al momento sono poche le notizie che arrivano da Cellino San Marco, non sappiamo se la mamma di Al Bano fosse in ospedale o se sia stata colta da un malore improvviso.

Nonna Jolanda si spegne a 96 anni, il 2 gennaio ne avrebbe compiuti 97.