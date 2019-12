Romina Power ricorda nonna Jolanda: foto con dedica sui social per una donna fondamentale nella sua vita

Ci si aspettava un messaggio, una parola da parte di Romina Power ed è arrivato via social il suo ricordo per nonna Jolanda. Ieri si è spenta la mamma di Al Bano Carrisi, una donna di altri tempi che in questi oltre 50 anni di carriera del cantante è stata sempre presente. Così dolce e generosa che per tutti gli italiani è stata un po’ nonna un po’ mamma. Ce la ricorderemo nella tenuta di Cellino San Marco, nei tanti collegamenti dalla sua cucina, sempre a preparare i piatti preferiti dai suoi adorati nipoti. Proprio di recente in una intervista Cristel aveva ricordato quanto fosse stata fondamentale la nonna quando era bambina, era sempre presente, era un punto di riferimento. Ed è stata tale anche per Romina, che ha trovato in lei una seconda madre. In fondo Jolanda, quel divorzio non lo ha mai accettato ma lo ha superato, per il bene di tutti. Lei che Romina l’ha vista crescere, diventare donna e madre, aprire le sue ali e poi anche andare via.

IL DOLCE RICORDO DI ROMINA POWER PER NONNA JOLANDA: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL

Una foto guancia a guancia, con due sorrisi, con lo sguardo di chi si vuole davvero un grande bene. Questa una delle immagini scelte da Romina che ha poi accompagnato la foto con una dedica:

Cosi’ per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno 💕

E poi anche un’altra dolce dedica da parte di Romina, che ha amato Jolanda come una madre.

Una foto sicuramente più recente, scattata probabilmente in uno degli ultimi viaggi di Romina a Cellino. Accompagnata da queste parole:

Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne saro’ eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore ❤

Ci uniamo al grande dolore della famiglia Carrisi che saluta nonna Jolanda.