Anche Alessandro Cattelan positivo al covid 19, Carlo Conti peggiora

Lo show deve continuare, i programmi televisivi vanno in onda per informarci e per farci compagnia, cercando anche di distrarci. Ma anche i personaggi del piccolo schermo, nonostante le mille precauzioni e i protocolli sono a rischio. Due le notizie dell’ultima ora: ieri sera Alessandro Cattelan, il conduttore di X-Factor ha annunciato di essere positivo al covid 19 e questo significa che potrebbe dover rinunciare alla conduzione del live di giovedì; inoltre questa mattina Carlo Conti dai social ha fatto sapere che le sue condizioni sono peggiorate. Al momento si trova in casa e ha postato un dolce regalo del suo bambino che gli dà la forza per guardare con fiducia ai prossimi giorni ma ci ricorda, quanto il covid sia davvero una brutta bestia!

ALESSANDRO CATTELAN POSITIVO AL COVID 19: IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

Le parole del conduttore di X-Factor sui social:

Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!

Difficile pensare che Cattelan possa essere giovedì a X-Factor per condurre la nuova puntata Live.

CARLO CONTI : IL COVID E’ UNA BRUTTA BESTIA

Le parole del conduttore questa mattina arrivano via instagram, insieme a un bigliettino del piccolo Matteo:

Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente

Venerdì scorso, con solo qualche colpettino di tosse di tanto in tanto, Carlo Conti ha condotto la prima puntata del torneo di Tale e quale show da casa. Ma è chiaro che se la febbre e la tosse, che immaginiamo siano i sintomi peggiorati di cui parla il conduttore, dovessero persistere, si potrebbe scegliere di far riposare Conti, dandogli tregua. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, noi in ogni caso, gli auguriamo di guarire il prima possibile.

Ricordiamo che al momento, tra i volti noti della tv, alla conduzione, sono risultati positivi al covid anche Valentino Picone, in pausa da Striscia la notizia; Gerry Scotti in onda con tre programmi ma tutti e tre registrati in precedenza; Giorgia Rossi conduttrice di Pressing su Italia 1.