I dolci auguri di Laura Pausini e Paolo alla piccola Paola nel giorno del suo compleanno (FOTO)

Quello che è successo negli ultimi giorni non può e non deve turbare la pace di una famiglia. Ovviamente sono parole che fanno male, e di certo Laura Pausini e il suo compagno Paola Carta, potevano godersi il compleanno della piccola Paola in modo diverso. Leggere ovunque di accuse molto gravi che ledono l’immagine di entrambi, non è stato bello. Ma la vita continua e si va avanti, con questi piccoli gesti che dimostrano anche il grande amore che lega Laura Pausini, Paolo e la piccola Paola. Oggi è il suo compleanno e Laura ha postato sui social le immagini di questa festa. Come per tutti, anche per Paola si tratta di una festicciola in famiglia. Il tempo dei grandi eventi per il momento è rimandato ma si può comunque, essere sereni e felici, con poche persone al proprio fianco.

Per la festa degli 8 anni, party a tema, tutto dedicato a Harry Potter, di cui a quanto pare, la piccola Paola è una fan.

Archiviato quindi quello che è successo in questi giorni, si guarda avanti e si pensa alla famiglia, la cosa più importante che ci può essere.

Buon Compleanno Paola: festa a tema per gli 8 anni

Le parole di Laura Pausini sui social per la sua amata Paola:

8 febbraio 2021 8 anni di vita insieme a te Paola. Non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata…sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Mamma e Babbo

Alcune delle immagini direttamente dal profilo social di Laura Pausini, gli scatti della festa a tema

Non ci resta che fare tantissimi auguri alla piccola Paola per un compleanno sicuramente diverso dal solito, ma pieno d’amore.