Claudio Bisio ricorda cosa fece Michelle Hunziker quando era ancora la moglie di Eros Ramazzotti

Da dieci anni Claudio Bisio aveva detto basta a Zelig ma dopo quei 15 anni in tv non si era stufato, lo racconta a Fanpage ricordando anche tutte la partner che ha avuto accanto. Racconta un episodio carino che riguarda Michelle Hunziker. Bisio ha lavorato soprattutto con Vanessa Incontrada e Paola Cortellesi, ci sono anche state anche altre colleghe ma confidando della sintonia che ha sempre trovato cita Michelle Hunziker. Lei era ancora la moglie di Eros Ramazzotti e il programma non si chiamava ancora Zelig, era un’edizione che andava in onda in seconda serata su Rai 1. Claudio Bisio c’è sempre stato al comando ma in ogni puntata aveva una spalla femminile diversa: Carmen Consoli, Giorgia Surina, Simona Ventura e altre ma Michelle fece una cosa che dimostrò subito che lei non era così inavvicinabile.

Michelle Hunziker e Claudio Bisio quella volta insieme per uno sketch

“Allora facevamo lo spettacolo in un locale che costeggia il Naviglio della Martesana, posto non esattamente invitante. C’era uno sketch che prevedeva entrassimo con degli stivaloni nel naviglio e Michelle, che arrivava con la sua figura algida, svizzera, da moglie di Ramazzotti, non dico intoccabile ma certamente iconica, si tirò su le braghe buttandosi nella Martesana insieme a noi. Lì ci conquistò“.

Bellissima l’intervista di Claudio Bisio, raccontarsi passando da un’esperienza all’altra non solo in tv ma non solo come comico. Pensa a Sanremo e ammette che è stata una cosa più grande di lui: “Esperienza bellissima ma è una cosa più grande di me, lontana da me, in prima serata su Rai1. Non posso negare di essermi sentito fuori dalla mia comfort zone e di avere giocato in difesa più che in attacco. Proseguendo sulla metafora calcistica eviti di scoprirti e provi a strappare un pareggio fuori casa. Ma temevo anche la ripresa di Zelig dopo dieci anni, mi sono chiesto se l’intesa con Vanessa sarebbe stata la stessa. Dopo 30 secondi abbiamo capito che era tutto come dieci anni fa”. Stasera l’ultima puntata ma forse non sarà l’ultima per Zelig, Bisio e Vanessa Incontrada.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".