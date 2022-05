Nastri d’Argento per le migliori serie del 2022: tutti i premi

Il 4 giugno saranno consegnati i premi ma nel frattempo, i vincitori sono stati già annunciati. Parliamo del premio Nastri d’argento dedicato alle grandi serie, un premio che potremmo appunto definire “seriale” alla sua seconda edizione. Sarà Napoli a ospitare la cerimonia di premiazione, presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale . A votare, anche in questa edizione dei Nastri d’argento per le migliori serie tv, i Giornalisti Cinematografici, che hanno organizzato la manifestazione con l’ausilio della Film Commission Regione Campania e con il sostegno del MIC- Direzione generale per il Cinema.

I vincitori, le vincitrici e i premi per le migliori serie, sono stati già resi noti. E a gioire sicuramente, è la Rai, che piazza alcuni dei volti noti delle sue serie, tra i migliori, oltre che a conquistare, diversi premi per le serie viste in questa ultima stagione televisiva. Giusto per citare qualcuno, prima di vedere la lista completa di tutte le serie e gli attori premiati: Luca Argentero di Doc – Nelle tue Mani e Maria Chiara Giannetta di Blanca sono i migliori attori protagonisti. Grandissimi ascolti per entrambe le serie, molto diverse tra loro, ma amatissime dal pubblico. E ancora per la Rai un altro riconoscimento: miglior attore non protagonista de L’Amica Geniale Eduardo Scarpetta, già fresco vincitore di un David di Donatello.

Bene anche le paytv: il titolo di migliori serie andate in onda entro il 30 aprile 2022 è andato alle serie A Casa Tutti Bene ( di Sky) e Le Fate Ignoranti (di Disney+). Chi invece non può gongolare in questo momento è Mediaset, che chiude la stagione ancora una volta, con risultati insufficienti da ogni punto di vista.

Nastri d’Argento alla serialità: vincitori e candidati

MIGLIOR SERIE

A Casa Tutti Bene – La Serie (SKY)

Le Fate Ignoranti (Disney+)

Le serie candidate:

Bang Bang Baby (Prime Video)

Christian (Sky)

Diavoli (Sky)

Gomorra – Stagione Finale (Sky)

Incastrati (Netflix)

L’Amica Geniale – Storia di Chi Fugge e di chi Resta (Rai)

Il Cacciatore (Rai)

Il Re (Sky)

Monterossi (Prime Video)

Vita da Carlo (Prime Video)

MIGLIOR SERIE CRIME

I Bastardi di Pizzofalcone (Rai)

Le altre serie candidate:

L’Ispettore Coliandro (Rai)

Nero a Metà (Rai)

Rocco Schiavone (Rai)

Vostro Onore (Rai)

MIGLIOR SERIE DRAMEDY

Doc – Nelle Tue Mani (Rai)

Le altre serie candidate:

Blanca (Rai)

Chiamami Ancora Amore (Rai)

Speravo de Morì Prima (Sky)

La Compagnia del Cigno (Rai)

MIGLIOR SERIE COMMEDIA

Bangla – La Serie (Rai)

I Delitti del Barlume (Sky)

Tutta Colpa di Freud – La Serie (Prime Video)

MIGLIOR FILM TV

Sabato, domenica e lunedì ( Rai 1)

Yara (Netflix)

Crazy for Football – Matti per il calcio (Rai)

ATTRICE PROTAGONISTA

Maria Chiara Giannetta (Blanca)



Cristiana Capotondi (Le Fate Ignoranti)

Laura Morante (A Casa Tutti Bene)

Dora Romano (Bang Bang Baby)

Greta Scarano (Chiamami Ancora Amore – Speravo De Morì Prima)

ATTORE PROTAGONISTA

Luca Argentero (Doc – Nelle Tue Mani)



Fabrizio Bentivoglio (Monterossi)

Edoardo Pesce (Christian)

Francesco Scianna (A Casa Tutti Bene)

Luca Zingaretti (Il Re)

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Ambra Angiolini e Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti)

Monica Guerritore (Vita Da Carlo – Speravo De Morì Prima)



Silvia D’amico (Christian)

Lucia Mascino (I Delitti Del Barlume)

Isabella Ragonese (Il Re)

ATTORE NON PROTAGONISTA

Eduardo Scarpetta (L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi Resta)

Max Tortora (Tutta Colpa di Freud – Vita da Carlo)



Valerio Aprea (A Casa Tutti Bene)

Francesco Colella (Christian)

Pietro Sermonti (Bangla)

ALTRI PREMI

NASTRO DELL’ANNO per la Serie più innovativa: Zerocalcare per Strappare lungo i bordi

NASTRO SPECIALE ORIGINAL: Carlo Verdone per Vita da Carlo

PREMIO BIRAGHI – SERIE: Caterina De Angelis e Antonio Bannò (Vita da Carlo)



NASTRO SPECIALE: per la fiction di Rai 1 Studio Battaglia, al cast femminile (composto da Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Carla Signoris) e all’autrice Lisa Nur Sultan

NASTRO SPECIALE al Miglior regista esordiente: Domenico Procacci per Una Squadra