Luca Argentero dedica il Nastro d’Argento a sua moglie: “Da tre anni mi vedi impazzire”

Un traguardo che riempie di gioia Luca Argentero. L’attore ieri ha ritirato il Nastro d’Argento 2022 per Doc – Nelle tue mani ma nella sua soddisfazione ha pensato subito a sua moglie. E’ a Cristina Marino che ha dedicato il premio ricevuto, è sempre a lei se deve molto della sua nuova vita. I vincitori dei Nastri d’Argento erano noti già da qualche giorno ma tutti i premiati hanno mantenuto un profilo basso per postare poi le foto e l’orgoglio solo a premiazione avvenuta. Così solo oggi Luca Argentero ha postato su Instagram la foto con il suo premio. A Cristina Marino era già bastata la nomination come migliore attore protagonista per esprimere tutto l’orgoglio che prova nei confronti di suo marito. Luca ha vinto sia il premio della categoria migliore attore protagonista per Doc, sia il premio per la serie stessa, premio che ovviamente ha ricevuto tutto il gruppo di Doc – Nelle tue mani.

Luca Argentero a letto stringe il suo nastro d’argento e scrive la dedica a sua moglie

“Grazie. Che bella soddisfazione per me, per chi ha amato Doc, per Lux Vide, per papà Jan, per il fantastico gruppo di registi, sceneggiatori, colleghi, amici che condividono con me questo premio” Doc chiude gli occhi e continua a sognare che sia tutto vero, li riapre e scrive la dedica alla sua Cristina.

Dopo il grazie a tutti: “Questo è per te amore mio, che da tre anni mi vedi impazzire a far memoria fino a mezzanotte”. E se Doc è stato perfetto la spiegazione è anche nel lavoro che Luca e tutti gli altri hanno messo nei tanti mesi di lavoro, nei tre anni di lavoro.

“Studi fino a mezzanotte ma riesci comunque a farci sentire molto amate. Che orgoglio papi” è la risposta di Cristina Marino al suo Luca, al papà della sua piccola Nina Speranza.