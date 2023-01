Fiorello arrabbiato non può spoilerare i duetti di Sanremo 2023: lo hanno già fatto gli altri

Fiorello avrebbe voluto rivelare i duetti di Sanremo 2023 con Amadeus e non solo ma è stato anticipato: da Viva Rai 2 "l'amaro" sfogo

Le anticipazioni sono arrivate dai social, da Davidemaggio.it, dal Giornale . Tanti gli spoiler sulla serata dei duetti a Sanremo 2023. I giornalisti nel pomeriggio del 25 gennaio 2023 si sono scatenati e alla fine, Fiorello ha avuto ben poco da dire oggi in diretta nel suo Viva Rai 2. Voci di corridoio raccontavano che Fiorello oggi avrebbe dovuto dare alcune indiscrezioni sul Festival e in particolare sulla serata dei duetti. Ma ieri pomeriggio sul web, grazie alle tante anticipazioni arrivate, si è scatenato l’inferno. Molti duetti sono stati annunciati, anche se non in modo ufficiale. Stando alle ultime notizie, Amadeus darà la lista completa dei duetti nella puntata di Domenica In del 29 gennaio. Fiorello quindi, ha scherzato oggi volendo giocare d’anticipo e ha anche rivelano che a Sanremo, tra gli ospiti internazionali, ci sarà una donna di origini italiane che però non è Lady Gaga. Insomma si gioca con gli spoiler ma mettendo in ordine le carte e le tante anticipazioni arrivate ieri, c’è la lista. Mancano ancora alcuni big di cui sappiamo bene poco e che stanno anche giocando sui social. Pensiamo a Elodie che ieri ha scritto su Twitter che non andrà a Sanremo. Un tweet chiaramente ironico che crea hype e che annuncia qualcosa, magari il suo duetto? In ogni caso, ci sono gli spoiler, che poi saranno confermati da Amadeus, il solo che in modo ufficiale potrà dire se questi duetti ci saranno o meno sul palco di Sanremo 2023.

Sanremo 2023 i duetti: chi canta con chi

Anna Oxa

Ariete Articolo 31 con Fedez

Colapesce Dimartino Colla Zio con Ditonellapiaga

Coma_Cose

Elodie

Gianluca Grignani con Arisa

gIANMARIA con Manuel Agnelli

Giorgia con Elisa

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi

Lazza con Emma e Laura Marzadori

LDA con Alex Britti

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo

Levante

Madame con Izi

Mara Sattei con Noemi

Marco Mengoni

Modà con Le Vibrazioni

Mr. Rain con Fasma

Olly con Lorella Cuccarini

Paola & Chiara con Merk & Kremont

Rosa Chemical con Rose Villain

Sethe con Bnkr44

Shari con Salmo

Tananai con Don Joe

Ultimo con Eros Ramazzotti

Duetti che ci sembrano molto probabili. Pensiamo ad esempio a Ultimo con Eros, i due sono molto amici, quest’estate li abbiamo visti insieme anche ai concerti. E lo stesso vale per Elisa e Giorgia che hanno persino trascorso le vacanze insieme questa estate. E poi c’è gIANMARIA che riporta sul palco Manuel Agnelli con un duetto che profuma di X-Factor. E Fedez che sarà protagonista di questo Sanremo su più fronti: sulla Nave, con Muschio Selvaggio e con il ritorno in pista con gli Articolo 31 e il suo grande amico J-Ax. Insomma i duetti ci sembrano molto molto credibili, vedremo che succederà con l’annuncio ufficiale di Amadeus.