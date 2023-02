Ambra Angiolini e Asia Argento insieme in una serie tv? Arrivano le prime notizie

Arrivano le prime notizie sulla nuova amicizia tra Ambra Angiolini e Asia Argento

Non sono solo le dediche e la nuova amicizia tra Ambra Angiolini e Asia Argento a suscitare interesse perché le due attrici sembrano avere in comune anche lo stesso set. Asia Argento e Ambra Angiolini sono e saranno le protagoniste di una serie tv? Dopo il post apparso sul profilo social di entrambe, la dichiarazione di essere diventate amiche e così importanti l’una per l’altra in breve tempo, c’è la curiosità di capire da dove sia nato il loro incontro, il loro legame. E’ l’amicizia che non ti aspetti ed è la celebrazione che fa pensare stia bollendo qualcosa in pentola. Anche la foto lo fa pensare: Asia Argento e Ambra Angiolini distese sul letto con lo stesso colore indossato. Stanno anticipando qualcosa? Un nuovo progetto, un nuovo lavoro, un film, una serie? Arriva qualche notizia ed è Adnkronos a parlare delle due attrici.

Asia Argento e Ambra Angiolini attrici di una serie tv

Sarebbero assolute protagoniste di una serie tv, questa la notizia ma al momento non c’è molto altro, tutto è avvolto nel mistero, nel riserbo più assoluto. La serie potrebbe approdare su Prime Video ma di certo Asia e Ambra faranno al loro lavoro una gran promozione, hanno già iniziato generando curiosità in tutti.

“A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa” ha scritto Ambra.

La risposta di Asia Argento è un commento più lungo, una vera dichiarazione: “È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi – l’attrice e regista figlia di Dario Argento prosegue – Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia – prosegue – Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you AA” chiude confermando la forza del loro legame.