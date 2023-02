Scaletta terza serata Sanremo 2023: tutto quello che vedremo il 9 febbraio minuto per minuto

La scaletta della terza serata di Sanremo 2023: tutto quello che vedremo minuto per minuto il 9 febbraio 2023

Torna il nostro appuntamento dedicato alla scaletta del Festival. Cosa prevede il menu della terza serata di Sanremo 2023? E’ la scaletta a raccontarci tutto quello che succederà in questa puntata in onda il 9 febbraio 2023. Una scaletta ricchissima: si parte alle 20,43 e si chiude non prima delle 2. Questo lo ha già anticipato Amadeus: non cis i può aspettare che il Festival chiuda prima, visto che ci sarà modo di dover ascoltare 28 brani. “Conto di dare la linea alle 2 a Fiore” ha detto Amadeus.

Come sempre la scaletta sarà rivelata intorno alle 19 ma oggi Amadeus ha dato qualche anticipazione in conferenza stampa. Ha per esempio detto, che I Maneskin dovrebbero esibirsi intorno alle 22,30 forse anche prima. Insieme ad Amadeus questa sera, di nuovo Gianni Morandi. La co-conduttrice della serata sarà Paola Egonu. La campionessa ha spiegato che si racconterà, dirà qualcosa che la riguarda in prima persona. Parlerà di razzismo ma non solo. “Mi racconto” ha detto oggi in conferenza stampa spiegando di aver scritto da sola quello che dirà. Il momento di Paola Egonu dovrebbe esserci intorno alle 23,30.

Scaletta Terza serata Sanremo 2023: tutto quello che vedremo il 9 febbraio

Nella terza serata di Sanremo 2023, si ascolteranno tutte le 28 canzoni in gara, votate questa volta però dalla Demoscopica e dal televoto, con un peso del 50% ciascuno sul totale. Al termine della serata viene stilata una classifica complessiva delle 28 canzoni in gara risultate dalla media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni nel corso della Terza serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti ( quando a votare era stata solo la sala stampa). Non dovrebbe essere quindi mostrata al pubblico la classifica parziale della sola serata, ma solo la complessiva delle tre serate già svolte. Ma questo lo scopriremo solo stasera.

L’ordine di uscita dei 28 cantanti il 9 febbraio 2023

In attesa della scaletta minuto per minuto, possiamo darvi quello che è l’ordine di uscita di Big oggi. Considerato che MR Rain deve per forza cantare prima di mezzanotte, avendo infatti i bambini nella sua esibizione, possiamo dirvi che ci saranno almeno 13-14 esibizioni prima della mezzanotte.

Paola e Chiara Mara Sattei Rosa Chemical Gianluca Grignani Levante Tananai Lazza LDA Madame Ultimo Elodie Mr. Rain Giorgia Colla Zio Marco Mengoni Colapesce e Dimartino Coma_Cose Leo Gassman Cugini di Campagna Olly Anna Oxa Articolo 31 Ariete Sethu Shari Gianmaria Modà Will

Scaletta terza serata Sanremo 2023: tutti gli ospiti

Come detto in precedenza, I Maneskin (non è ancora chiaro se in compagnia di qualcuno) con Tom Morello dovrebbero esibirisi intorno alle 22. Tra gli altri ospiti anche Peppino di Capri che riceverà il premio alla carriera. Gianni Morandi canta con Sangiovanni Fatti rimandare dalla mamma, versione per i 60 anni del pezzo. Massimo Ranieri si esibirà con Rocio Munoz Morales per presentare il nuovo programma Rai che andrà in onda prossimamente, Gli Italiani hanno sempre ragione. Sulla nave Costa c’è Gue Pequeno, mentre sul Suzuki stage c’è Annalisa.