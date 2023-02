Chiara Francini: che spreco tutto quel talento nella serata dei duetti a Sanremo 2023

Che peccato il poco spazio dato a Chiara Francini nella serata dei duetti a Sanremo 2023: ce la saremmo meritata in modo diverso non in versione notturna

Firmiamo una petizione per avere Chiara Francini di nuovo a Sanremo il prossimo anno e ovviamente, non solo per farle fare due battute, leggere un cartellino e deliziarci con la sua simpatia. Chiara Francini quel palco, se l’è mangiato. Dalla prima battuta all’ultima. Carismatica, frizzante, ironica, autoironica, divertente. Una attrice di talento che si dosa e sa dosare le parole. Ci si meraviglia persino che finalmente, su quel palco, ci sia stata una donna che in conferenza stampa ha citato Calvino. Pensate un po’. Una che si è laureata in lettere, scrive libri, fa teatro e viene mandata in mondo visione alle 2 di notte. Chiara Francini con un talento smisurato, che ha deciso di parlare di un argomento che riguarda tutte le donne, quelle con figli, e quelle che i figli non ce li hanno. Che ha dato un pezzetto della sua storia, la storia che potrebbe essere la nostra, di una nostra amica, di nostra sorella.

Chiara Francini nella serata affollatissima delle cover: talento sprecato

Perchè tutte, ci siamo sentite chiedere: e perchè non ti sposi, ma non è tardi per un figlio, è perchè non fai un figlio, ma ora che ti sei sposata un figlio non lo fai…La famiglia non è al completo senza figli. Non sei madre non puoi capire, senza un figlio non puoi dirti donna…Ecco Chiara Francini ci ha ricordato che cosa significa per una donna, sentirsi fare, in ogni occasione, queste domande. Che peccato vederla su quel palco, il palco dell’Ariston solo passata l’una di notte. Si, da scaletta era prevista molto prima. Ma non nel punto che era stato riservato alle altre. Le 23 diceva Amadeus, parlando di chi è venuto prima di lei. Quello è l’orario migliore. Non per Chiara a quanto pare, che era prevista alle 00:39.

Che peccato Amadeus, hai toppato. Forse non avete creduto nelle reali potenzialità di una grande attrice, di una grande donna. E forse alla fine, la stessa Chiara si è accorta di quanto fosse tutto, grande, bello si, ma anche sprecato. Chissà, una seconda volta, un bis che non ci spiacerebbe. Perchè tanto si è sprecato. Una occasione sprecata, non da Chiara Francini ma da chi ha deciso che Chiara Francini fosse la co-conduttrice su cui puntare di meno. Grave errore. Noi Chiara Francini ce la meritavamo prima, durante e dopo.