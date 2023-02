Bacio Rosa Chemical e Fedez programmato? Botto Fantasanremo per l’esibizione

Era stato concordato il bacio tra Rosa Chemical e Fedez? Ecco che cosa sappiamo...

Era stato programmato il bacio tra Rosa Chemical e Fedez? Durante la serata del Festival, la finale in onda l’11 febbraio 2023, il pubblico ha assistito al bacio tra Rosa Chemical e Fedez ( c’è chi ha applaudito, c’è chi ha fischiato, c’è chi ha gradito e chi no). Insomma una scenetta che non tutti hanno apprezzato. Il fatto che a qualcuno ( come a noi ad esempio) questa scena faccia solo sorridere in ottica spettacolo, non significa che i telespettatori abbiano il nostro stesso pensiero. Basterebbe leggere i commenti, soprattutto degli over 40, per comprendere quanto ancora questo paese sia poco inclusivo e pronto al rinnovamento, ma tant’è… L’argomento è un altro: questo bacio era stato concordato? Rosa Chemical, ospite di Muschio Selvaggio per l’ultima puntata del programma di Fedez e Luis Sal, aveva chiesto al rapper se durante la serata ci sarebbe stato. Fedez aveva spiegato che si sarebbe trovato in prima fila. “Io sarò in prima fila patato, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino? Con la lingua, con la lingua“ aveva detto probabilmente scherzando Fedez, nel suo programma. Rosa Chemical non si era tirato indietro: “Ottimo, buono a sapersi, se dici tutto qua, basta“. Tra l’altro, i punti del fantasanremo fanno gola a tutti e Rosa Chemical ben sapeva che ne avrebeb conquistati parecchi, scatenandosi con quel genere di esibizione e infatti…

E mentre ci si chiede se questo bacio fosse stato programmato, spopola in rete anche il video che dovrebbe mostrare la reazione di Chiara Ferragni che forse, non era stata informata di quanto sarebbe accaduto. In realtà la sensazione è che Fedez non se lo aspettasse. Certo, ha fatto la battuta a Rosa Chemical, ma pensare poi che il cantante lo avrebbe coinvolto in questo siparietto…In ogni caso non è la prima volta che i due si baciano…C’è del feeling!

Rosa Chemical fa incetta di punti per il Fantasanremo

Quanti punti ha guadagnato Rosa Chemical con la sua esibizione a Sanremo 2023 durante la finale? Con l’esibizione di Made In Italy fatta durante la finale di Sanremo, Rosa Chemical ha sbancato al FantaSanremo. Ed è stato tra l’altro l’unico a fare questo genere di punteggio con queste chicce: +50 punti per l’invasione di palco non programmata, +10 per il twerking, +15 punti per il bacio alla francese, +20 punti per i capezz0li in vista. Un successone…