La reazione di Chiara Ferragni al bacio tra Fedez e Rosa Chemical: il video

E' diventato virale il video con la reazione di Chiara Ferragni al bacio tra Fedez e Rosa Chemical ma che cosa si sono detti?

“Ho un bonus limone adesso” così Chiara Ferragni ha scherzato sul palco di Sanremo 2023 durante la finale del Festival, dopo che Fedez e Rosa Chemical si sono lasciati andare a un bacio appassionato all’Ariston. Un bacio che ha lasciato tutti senza parole, inclusa la moglie di Fedez che a quanto pare, non se lo aspettava…Pubblico in delirio per il bacio tra Rosa Chemical e Fedez e social impazziti, con il vero meme della serata. Ma come ha reagito la co-conduttrice nel vedere suo marito dare un bel limone al BIG in gara a Sanremo? Durante la notte è diventato virale un video che mostra la reazione di Chiara Ferragni al bacio di Fedez e Rosa Chemical. Il video è stato registrato da una posizione distante per cui non è possibile sapere che cosa si siano detti i due ma immaginiamo che a stretto giro Fedez, che non si tiene un cecio in bocca, lo rivelerà. Nel frattempo, esperti conoscitori dei movimenti e della gestualità umana cercano di spiegare che cosa sarebbe accaduto. A detta di molti, Chiara Ferragni avrebbe fatto richiamare sul palco di Fedez per chiedere spiegazioni in merito al bacio. Il rapper si sarebbe avvicinato con fare innocente, con le braccia spalancate come a dire “ma che cosa ti devo dire io, io non ne sapevo nulla, mi sono solo prestato al gioco” ( anche se in realtà pare che il tutto fosse stato già concordato). La Ferragni appare sorridente ma solo a metà e sembra chiedere qualcosa al marito del tipo “ma che cosa hai fatto” mentre Fedez prova a schivare il cazziaton*. In tutto ciò Amadeus assiste alla scena senza sapere che cosa fare. E da una bella pacca sulla spalla a Fedez…Come a voler dire: “ti sono vicino amico ( va bene così tranquillo che domani leggerò il picco di share in questo momento al 999 % e andrà tutto bene).

Ma vediamo il video.

La reazione di Chiara Ferragni al bacio tra Fedez e Rosa Chemical