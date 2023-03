Ufficiale giudiziario e pignoramento: la reazione di Heather Parisi sui social

Sui social le parole di Heather Parisi dopo la storia dell'ufficiale giudiziario e il commento di Lucio Presta

Da quello che abbiamo visto nella puntata di Belve in onda il 14 marzo, il fattaccio sembra essere accaduto dopo la registrazione dell’intervista a Heather Parisi…Pensate se l’ufficiale giudiziario fosse arrivato prima come sarebbe poi entrata in studio. Altro che zanzare del gossip e risposte da non dare. Next, next…La Parisi si è affidata ai social per commentare quanto accaduto nelle ultime ore anche se non ha risposto in modo diretto alla notizia che è stata resa pubblica da Lucio Presta. Stanco di attendere i soldi che gli spettano, come un giudice ha stabilito, Lucio Presta ha raccontato di quello che è successo nel giorno in cui la Parisi ha registrato Belve. L’arrivo di un ufficiale giudiziario presso gli studi Rai, e il pignoramento del bonifico che la show girl avrebbe dovuto ricevere per la sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani. Una piccola vittoria per l’imprenditore. La Parisi ha commentato, a modo suo, quello che è accaduto, con un post sui social che vi proponiamo.

Le parole di Heather Parisi sui social

Su instagram la show girl ha scritto: “E’ così difficile dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza. E che la dolcezza è a tal punto grande da curare cicatrici che nemmeno il tempo ha saputo cancellare. Spesso i giudizi non riguardano chi siamo ma cosa rappresentiamo, non cosa facciamo ma chi ispiriamo, non come vestiamo ma cosa significhiamo. Perché un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza“.

I commenti questa volta però non sono stati molto carini. Tra gli altri: “Le sentenze di un giudice si rispettano punto e basta. Da quello che scrive Presta la signora Parisi non l’ ha rispettata non pagando, e ha fatto benissimo a rivolgersi all’ufficiale giudiziario e ai carabinieri. Se poi la storia è diversa ci racconti anche la sua versione e potemmo capire meglio“. E ancora: “Diciamo che ; quando si perde una causa , è un giudice stabilisce alla persona offesa un risarcimento , è d obbligo dare …… le leggi si rispettano , Poi che il signor Presta ha divulgato la notizia , poteva evitarlo …..“. E poi: “Per carità però ad un certo punto le proprie responsabilità’ bisogna anche prendersele …… o almeno in genere funziona così ….. aldilà dei sorrisi e sorrisetti …. Dai …..”.