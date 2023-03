A Heather Parisi la belvata la fa Lucio Presta: arriva anche l’ ufficiale giudiziario

Lucio Presta racconta per filo e per segno quello che è successo a Heather Parisi: ufficiale giudiziario, bonifico...

E’ Lucio Presta a raccontare che cosa è successo a Heather Parisi al suo rientro in Italia, tra una intervista e l’altra, la show girl, ha dovuto ripagare i suoi debiti. Sono anni che questa storia va avanti, ma forse non tutti la conoscono. Tra Lucio Presta ed Heather Parisi c’è un vero e proprio contenzioso. finito nelle aule di tribunale, con una sentenza e anche la decisione del giudici di una cifra da pagare. “Diffamazione pubblica, condanna pubblica” scrive l’imprenditore e manager dei vip sui social, a chi gli fa notare che forse avrebbe dovuto evitare di raccontare nel dettagli quello che è successo nelle ultime ore alla Parisi. In Italia, per partecipare a Benedetta Primavera prima e a Belve dopo, la Parisi se ne va con una amara sorpresa dall’Italia.

l tweet di Lucio Presta non lascia spazio a diverse interpretazioni, dal suo punto di vista. Durante la registrazione dell’intervista a Belve, alla fine della stessa, sarebbero intervenuti un ufficiale giudiziario accompagnato dalle forze dell’Ordine. E’ stato lo stesso Lucio Presta a fornire indicazioni, lo si evince quando scrive: “Mi è toccato fare ciò che non avrei mai voluto”.

E’ stato quindi il manager a raccontare quanto accaduto. E se da un lato molti hanno apprezzato che ci sia stato finalmente un degno finale per la vicenda, altri hanno commentato dicendo che forse, visto che appunto tutto era finito, non c’era bisogno di rendere pubblico certi dettagli, pari a una umiliazione.

Le parole di Presta sui social: “Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che non avrei mai voluto.“

E ancora: “Giovedì in occasione della registrazione di Belve un ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione“.

Il racconto prosegue: “Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai…vedremo le tue interviste. Medita Heather, Medita!“.

Una querelle, quella tra Lucio Presta e la Parisi, iniziata nel 2017, dopo Nemicaamatissima, finita poi nelle aule di tribunale e conclusasi con la condanna per diffamazione alla show girl.