Giallo a Viva Rai 2: Giorgia Meloni o una sua imitatrice al telefono con Fiorello? (VIDEO)

Era una bravissima imitatrice o era davvero Giorgia Meloni la donna che ha chiamato oggi in diretta Fiorello nella puntata di Viva Rai 2 del 20 marzo?

Se lo stanno chiedendo un po’ tutti, non solo i telespettatori che questa mattina erano sintonizzati su Rai 2 per non perdersi una nuova puntata del programma di Fiorello, ma anche chi ha recuperato il video di Viva Rai 2 su RaiPlay o vedendo la clip sui social…La persona che ha chiamato in diretta, spacciandosi per Giorgia Meloni, era davvero “solo” una sua imitatrice? Fiorello ha presentato la persona al telefono, dicendo di aver conosciuto a cena, una donna in grado di imitare alla perfezione Giorgia Meloni, una voce quasi del tutto identica. Quando il pubblico ha ascoltato quella voce, non ha potuto fare a meno di pensare che fosse realmente Giorgia Meloni e infatti, dopo lo sketch di Viva Rai 2, sono tantissimi a pensare che in diretta, ci fosse proprio la premier. Una questione che è diventata un vero e proprio giallo, di cui in questi minuti si stanno occupando tutti, dal Corriere a Open di Mentana, tutti, ma proprio tutti, vogliono sapere se al telefono con Fiorello ci fosse davvero Giorgia Meloni. Perchè se fosse stata realmente una imitatrice, sarebbe la migliore su piazza. La sensazione è invece che la Meloni, non abbia resistito al richiamo di Fiorello e si sia concessa per un paio di minuti, per questo intervento telefonico che sta facendo molto molto discutere.

A Viva Rai 2 Giorgia Meloni: è lei o non è lei?

La Meloni tra l’altro, si è calata perfettamente nella parte, e ha giocato con Fiorello che le ha chiesto, in veste di imitatrice, di replicare ad esempio la battuta fatta su Chiara Ferragni: «Voglio ringraziare coloro che mi contestano, anche con degli slogan efficaci, anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico». Quindi ironizza sul motto che l’ha resa famosa in tutto il mondo: «Quello non lo posso fare, strillava come una matta». E ancora,: «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana». E quando Fiorello le ha chiesto: «Per chi voto? A sinistra», forse per confondere un po’ le acque e far credere che si trattasse realmente, solo di una imitazione. Cosa che hanno continuato a far credere anche Biggio e Fiorello: «Imitatrice pazzesca!» conferma Fiorello che la avverte: questa non sarà l’ultima volta, si sentiranno ancora.

Per chi se lo fosse perso, ecco il video

Per chi volesse rivedere la puntata integrale di Viva Rai 2, ricordiamo che il programma è disponibile su RaiPlay.