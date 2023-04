Anche Sofia Goggia nel Mare Fuori di Viva Rai 2 un altro show con Fiorello (VIDEO)

Sofia Goggia veste i panni di Naditza nel Mare Fuori di Viva Rai 2 e il risultato è eccezionale , ecco il video con Fiorello e Biggio

Si arricchisce di personaggi la trama e la serie di Viva Rai 2 che si ispira a Mare Fuori. Oggi un’altra super interpretazione che ha incollato il pubblico al piccolo schermo con una strepitosa Sofia Goggia ( grandissima campionessa di sci, tra le più forti al mondo) che si è prestata alla gag. Anche per lei un ruolo di primo livello nella serie di Viva Rai 2 con Fiorello e Biggio. Sofia Goggia infatti ha interpretato Naditza, la fidanzata del Chiattillo. E bisogna dire che se l’è cavata molto meglio di molti altri protagonisti della serie che, travolti dalle risate per via di tutto il contesto surreale, non riescono a dare il loro meglio. Inutile dire che anche in questa nuova puntata del Mare Fuori di Viva Rai 2, l’interpretazione più convincente resta sempre la stessa, quella del Comandante, senza di lui, questa serie non avrebbe senso. Mauro Casciari è senza nessun dubbio il miglior personaggio della serie anche perchè il suo imbattibile accento napoletano è quello che rende davvero credibile la Mare Fuori di Viva Rai 2.

Ma vi lasciamo al video di questo imperdibile momento con Sofia Goggia protagonista della parodia nei panni di Naditza.

Viva Rai 2: c’è anche Sofia Goggia nella parodia di Mare Fuori di Fiorello

Viva Rai 2 si ferma per Pasqua

Vi ricordiamo che quelle in onda in questi giorni sono le ultime puntate di Viva Rai 2. Lo show mattutino di Fiorello capace di incollare anche 1 milione di spettatori davanti alla tv sta per andare in pausa. Viva Rai 2 infatti si ferma nel periodo di Pasqua. L’ultima puntata di Viva Rai 2 andrà in onda domani, 5 aprile 2023 e poi si torna il 12 aprile sempre alle 7 del mattino e in diretta. Chi vuole vedere nuove puntate della serie Mare Fuori di Rai 2 quindi dovrà attendere un po’ di giorni e chissà quali sorpresa ha in serbo per il suo pubblico il nostro caro Fiorello.