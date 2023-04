Pino Insegno a Palazzo Chigi per la quarta volta, lui ironizza e Fiorello punge da Viva Rai 2

Fiorello scherza e ironizza sulla presenza di Pino Insegno a Palazzo Chigi nell'ultima puntata di Viva Rai 2

Notizia data in tv, pensate, ieri 4 aprile. L‘arrivo di Pino Insegno a Palazzo Chigi. Il conduttore viene placcato dai giornalisti che si domandano che cosa ci faccia lì e chi debba incontrare. Il conduttore sorridendo scherza e dice che saranno anche un po’ fatti suoi. Sa bene Pino Insegno di essere al centro di grandi dibattiti soprattutto per chi lavora nel mondo della tv. Ormai ogni giornale lo piazza in un posto diverso, se fosse per i media, il prossimo anno, in tv ci sarebbe solo Pino Insegno a conduttore ogni programma del palinsesto in Rai…E così con pazienza si aspetta che esca e una volta fuori, i giornalisti ci provano di nuovo e gli chiedono che cosa abbia fatto. Il conduttore ancora una volta con il sorriso risponde: “No, me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono...”. A chi gli fa notare che è già la seconda volta che viene avvistato a Palazzo Chigi, replica: “E’ già la quarta, conti male…”. Ebbene si, 4 avvistamenti e 4 volte nel palazzo che conta, verrebbe da dire.

Una notizia questa, che Fiorello oggi nell’ultima puntata di Viva Rai 2 prima di Pasqua, ovviamente non si è lasciato scappare e ha scherzato sulla vicenda, approfittando anche della presenza di Amadeus, uno dei protagonisti di questo ultimo appuntamento ( vi ricordiamo infatti che Viva Rai 2 tornerà poi in onda il 12 aprile su Rai 2).

Fiorello scherza su Pino Insegno: se ne parla anche a Viva Rai 2

“Non l’hai capito Pino? Non ci andare a Palazzo Chigi, vai da Oviesse, Zara, H&M. Poi ti parlano dietro e mi dispiace. C’è chi lo dà a Sanremo al posto di Amadeus, ad Affari tuoi al posto di Amadeus… al fianco di Giovanna al posto di Amadeus“ ha ironizato Fiorello. Ed effettivamente in queste ultime due settimane si è letto e detto di tutto. Prima che Pino Insegno avrebbe condotto il Festival di Sanremo perchè Amadeus non era più volto gradito; poi smentita questa notizia è stato detto che prenderà si il posto di Amadeus, ma solo nell’ultima notte dell’anno, con il programma L’anno che verrà. Poi si è anche detto che condurrà al posto di Flavio Insinna L’eredità. Insomma tante voci ma poche certezze.