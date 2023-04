Milko Skofic in tv: “Cosa resta oggi del patrimonio di Gina Lollobrigida? Quasi niente”

Nella puntata di Pomeriggio 5 del 28 aprile 2023, il figlio di Gina Lollobrigida ha rotto il silenzio in una lunga intervista

Milko Skofic, figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, ha parlato per la prima volta pubblicamente della situazione che si è creata attorno alla madre dopo la sua scomparsa. In una lunga intervista concessa a Pomeriggio Cinque, Milko ha spiegato diverse vicende, fra cui la gestione finanziaria dei beni della madre da parte di Andrea Piazzolla, factotum della ‘Bersagliera’, e della società che Gina Lollobrigida aveva creato per la gestione dei suoi beni. Nella puntata del 28 aprile 2023, il figlio dell’attrice, ha provato a fare chiarezza, dopo giorno in cui, non si era molto parlato della vicenda. Tanto rumore, poi un periodo di quiete e adesso Milko, dice la sua.

A Pomeriggio 5 parla il figlio di Gina Lollobrigida

Secondo Milko, Piazzolla avrebbe fatto delle mosse assai azzardate dal punto di vista finanziario e avrebbe manipolato sua madre. Tutte cose di cui si è parlato già in passato, cose di cui si è parlato anche nelle aule di tribunale, dove sono in corso diversi processi. Ma scendendo nel dettaglio, questo pomeriggio Milko ha raccontato di aver visto una fattura da 117mila euro per un’automobile nella cassetta della posta della madre, e di aver chiesto spiegazioni. La madre gli avrebbe risposto che Piazzolla era un genio, che comprava macchine e poi le rivendeva, ma Milko ha sostenuto che Gina Lollobrigida non aveva mai avuto la passione per le macchine e che questa fattura era sospetta. Uno dei tanti esempi, per far capire che il Piazzolla, gestiva a suo piacimento i beni di Gina.

Milko ha inoltre rivelato di aver sentito una conversazione tra sua madre e l’amico Paolo Limiti, in cui Gina Lollobrigida avrebbe detto che Piazzolla gli aveva detto di avere una malattia terminale. E anche questa non è una novità, visto che gli audio sono stati mandati anche in onda nella trasmissione di Canale 5. Questa conversazione farebbe pensare che Piazzolla avesse manipolato anche la madre sull’argomento della sua salute.

Altro tema sollevato da Milko è quello del matrimonio con Javier Rigau, che ha suscitato molte polemiche. Secondo Milko, il matrimonio c’è stato e lui lo sa perché la madre glielo ha detto. Milko ha anche parlato della vendita all’asta dei mobili della madre, che erano ricordi di una vita e a cui la madre teneva molto.

In generale, Milko ha lasciato intendere che l’eredità della madre sia stata gestita in modo poco trasparente e che ci siano stati dei comportamenti poco chiari da parte di Piazzolla. Milko ha anche sottolineato che sono state dette molte bugie e falsità sulla situazione della madre, e che ora è il momento di fare chiarezza.

“Cosa resta oggi del patrimonio di Gina? Quasi niente. La casa, un appartamento a Pietrasanta dove ci sono le sue statue. E basta. Questo è stato un periodo brutto. Spero che sia fatta giustizia, spero che la gente che ha rovinato la vita altrui ci pensi due volte prima di rifarlo” ha detto il figlio di Gina Lollobrigida.

La sua intervista ha sollevato molte polemiche e discussioni, e si prevede che la situazione continuerà a essere al centro dell’attenzione mediatica per un po’ di tempo ancora.