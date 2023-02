A Pomeriggio 5 l’audio shock di Gina Lollobrigida sulla malattia di Piazzolla

Barbara d'urso fa ascoltare il famoso audio shock tra Gina Lollobrigida e Paolo Limiti: la malattia di Andrea Piazzolla e la preoccupazione dell'attrice

Era stato annunciato nei giorni scorsi, questo famoso audio e alla fine è arrivato. Barbara d’Urso, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda il 13 febbraio ha spiegato che da giorni si parla della famosa telefonata che c’è stata tra Paolo Limiti e Gina Lollobrigida. Una telefonata durante la quale l’attrice aveva raccontato al giornalista, dei problemi di salute di Andrea Piazzolla. Tra gli altri, era stata anche Alessandra Mussolini a parlare proprio di questa questione nello studio di Canale 5 per spiegare come mai Gina, in un primo momento con la conoscenza con Andrea, si fosse avvicinata a lui. Il Piazzolla infatti le aveva detto di essere malato, smuovendo, a detta della Mussolini, delle corde in Gina che ha cercato di stargli vicino ma anche di insistere, affinchè si curasse. Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 è stata quindi mandata in onda questa telefonata, questo audio che spiega che cosa Gina pensava almeno all’inizio di questa storia, del Piazzolla.

L’audio shock a Pomeriggio 5: Gina Lollobrigida e la malattia del Piazzolla

“Non riesci a fargli fare una cosa giusta: non si vuole operare, ma deve farlo perché ogni giorno è peggio”, si sente nella testimonianza registrata prima della scomparsa del famoso paroliere e conduttore. Gina Lollobrigida prosegue focalizzandosi sulla situazione di malessere provata da Piazzolla, che sembra molto distaccato dai genitori: “Conosco la madre, una bella signora; ma non so, credo che non vada d’accordo con il marito e lui è più legato al padre”. Gina non si capacita del perchè il giovane non si voglia operare e spiega a Limiti quella che sarebbe la sua malattia, anche se di preciso, non indica mai la patologia.

Quindi prosegue: “Si deve operare la spalla, l’altra spalla, le ginocchia, ma soltanto da una spalla all’altra devono passare otto mesi. Però non vuole operarsi e io gli dico “guarda che puoi morire prima di me”… è un casino perché quando un ragazzo non sente i genitori, non sente me, insomma non vuole vivere con questo male, anche perché non c’è speranza“.

Paolo Limiti cerca di approfondire e ipotizza una malattia degenerativa, mentre nella fase finale della conversazione si sente la diva del cinema porre l’accento sulle straordinarie capacità del ragazzo, grazie alle quali “avrebbe potuto fare l’avvocato“. La Lollobrigida non sa rispondere a Paolo Limiti che le chiede se si tratta di una malattia degenerativa ma spiega che il Piazzolla le ha fatto vedere su internet delle immagini di come muoiono le persone che hanno questa malattia.