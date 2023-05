Disney 100-The Concert: all’Arena di Verona conduce Antonella Clerici

Sarà affidata ad Antonella Clerici la conduzione di Disney 100 lo spettacolo musicale a l'Arena di Verona per celebrare i 100 anni

Antonella Clerici, uno dei volti più amati della TV italiana, condurrà l’evento più atteso del centenario di Disney, DISNEY 100 – THE CONCERT, che si terrà all’Arena di Verona sabato 13 maggio 2023 alle ore 21:00. L’evento, presentato in Italia da Vivo Concerti e prodotto da Semmel Concerts, porterà in Italia i festeggiamenti del centenario di Disney, ripercorrendo le colonne sonore dei film che hanno emozionato diverse generazioni nel corso di un secolo intero. DISNEY 100 – THE CONCERT sarà uno spettacolo multimediale che vedrà sul palco personaggi classici come Topolino, Cenerentola, Mary Poppins, il Re Leone e gli eroi più recenti degli studi Pixar, Lucas con Star Wars e Marvel. Una occasione davvero da non perdere per tutti gli appassionati che amano i film Disney, grandi e piccini.

Lo spettacolo, che includerà la proiezione su grande schermo di alcune scene leggendarie dei film, sarà accompagnato dalla Hollywood Sound Orchestra e da cantanti solisti, tra cui la italiana Gloria Enchill, già protagonista in musical come Ghost e Sister Act, Riccardo Sinisi, che ha recitato in numerosi spettacoli di successo come Frozen, Grease, A Chorus Line e Jesus Christ Superstar, e la italiana Roberta Valentini, che fa parte del team internazionale di DISNEY 100 – THE CONCERT e ha già interpretato ruoli da protagonista in numerosi spettacoli.

The Walt Disney Company è stata per tutti sinonimo di fantasia, magia, sogni ed emozioni vissuti da innumerevoli personaggi in mondi affascinanti, con colonne sonore che rimangono scolpite nella memoria di grandi e piccini. DISNEY 100 – THE CONCERT sarà un’entusiasmante e suggestiva esperienza multimediale che farà rivivere le emozioni e le sensazioni dei grandi classici Disney.

Per il momento la data del Disney 100 prevista a Verona è l’unica in Italia. La speranza di chi non potrà partecipare all’eventi è certamente quella che magari lo spettacolo, possa andare in onda anche in tv.