Emissari Rai per “sorvegliare” Amadeus e il suo Sanremo 2024: c’è agitazione e irritazione

Amadeus non avrebbe gradito la presenza di immissari Rai durante la preparazione di Sanremo 2024 : ecco che cosa sta succedendo

Emissari Rai ai casting dei Giovani per il Festival di Sanremo 2024: è questa la notizia del giorno, altro che le battute di Fiorello sul Festival e su Amadeus. Il direttore artistico sta lavorando già da settimane al prossimo Festival, anche se le voci che circolano, non sono di certo piacevoli. Oggi però il Corriere della sera lancia la notizia che non ti aspetti, o forse si, e che fa dimenticare la battuta ironica di Fiorello, che in tanti hanno dato per vera.

Amadeus starebbe lavorando al Festival e anche alla selezione dei giovani per il suo Sanremo Giovani ma a quanto pare, in Rai si vogliono assicurare che non ci siano altri “Rosa Chemical case”.

Si legge sul Corriere della sera:

Gira voce che il direttore artistico fosse irritato per la presenza, durante il casting dei giovani, di emissari Rai preoccupati di evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical, il cantante che nella scorsa edizione ha cantato l’amore fluido e baciato Fedez in Eurovisione…

E lo sappiamo bene quanto si è parlato di quel benedetto bacio tra Fedez e Rosa Chemical ( che a detta di molti è costato anche giorni di crisi matrimoniale tra la Ferragni e suo marito). Qualcuno però questo benedetto o maledetto bacio, a quanto pare, non lo ha dimenticato.

Il bacio dello scandalo tra Rosa Chemical e Fedez-Ultimenotizieflash.com

Il Festival di Amadeus potrebbe essere davvero a rischio?

I giornalisti del Corriere della sera si chiedono dunque: ma non è che questa intromissione, possa cambiare alla fine le carte in tavola? Di mesi ne mancano tanti e Amadeus, potrebbe davvero ripensarci? Molto difficile che accada ma se le ingerenze dovessero aumentare, potremmo aspettarci di tutto. Sta già succedendo di tutto nella Rai che verrà e che adesso è venuta!

E visto che, come ha detto più volte Fiorello, Amadeus è il “mocio” delle polemiche, nel senso che come le attira lui, nessuno mai, non ci sentiamo di escludere totalmente che, tirando la corda, oltre i limiti, alla fine questa benedetta corda, si possa spezzare.

Il silenzio di Amadeus

Amadeus per il momento tace e non commenta. Non conferma, non smentisce, lascia che siano gli altri a parlare, forse anche troppo.

Siamo solo a giugno, che cosa dobbiamo aspettarci visto che mancano 9 mesi, praticamente una gravidanza, a Sanremo 2024? Potrebbe davvero succedere l’inaspettato. Ma per ora c’è solo irritazione e agitazione, nulla che non si possa superare.