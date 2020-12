Grande Fratello VIP 5, Pupo e l’infelice battuta sulle donne: ‘per loro è naturale’

Sono oramai molte settimane che i telespettatori e gli internauti trovato fuori luogo le uscite che Pupo si ostina a fare in ogni singola puntata del Grande Fratello VIP 5: gag poco riuscite, luoghi comuni, giochi di parole azzardati. Nella puntata del 30 novembre 2020, però, si è superato facendo una uscita davvero molto infelice…

L’opinionista di Alfonso Signorini si è intromesso in una delle varie faide scoppiate fra vipponi in cui Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi stavano litigando su delle passate vacanze estive di cui la influencer avrebbe usufruito a spese di Flavio Briatore. Già le premesse non sono delle migliori…

Grande Fratello VIP 5, Pupo e l’infelice battuta sulle donne

La discussione vede da un lato Giulia Salemi che dice di esser stata invitata a questa vacanza e di aver accettato l’invito; anzi, la influencer di aver anche ringraziato Flavio Briatore con dei messaggini per averla ospitata assieme a degli amici in una location non ben precisata della Sardegna. Grande Fratello VIP 5 chiude l’8 febbraio 2021: la reazione dei vipponi è scioccante

All’angolo opposto del ring, invece, c’è Elisabetta Gregoraci che con molta delicatezza accusa la Salemi di aver fatto l’accattona e anche di aver fatto un po’ la gatta morta con Briatore per indorare la pillola delle spese che l’imprenditore si sarebbe sobbarcato (nessuno lo stava obbligando, va specificato).

Nella discussione fra le due donne, arriva l’improbabile commento di Pupo che, dopo aver chiesto la parola ad Alfonso Signorini, spara uno sfondone da cartellino rosso: “Beh dai, ora diciamo la verità: essere gentili e ringraziare un milionario è naturale per una donna. Giusto? Eh! Ma è così! Ma io trovo che sia un fatto carino… perché alle donne viene naturale! Perché alla fine chi ha pagato? Ha pagato Briatore! Eh beh, paga Briatore e non lo vuoi ringraziare?!”. Qui di seguito, il video con le affermazioni del cantautore.

Posso dire che l'umiliazione che ha subito Giulia Salemi in diretta nazionale ha fatto schifo?#GFVIP pic.twitter.com/dsfnjMeDXE— . (@indisguise_A2) November 30, 2020

L’affermazione in casa non è stata afferrata a pieno ma sul web è stata recepita benissimo tanto che, su Twitter, l’hashtag #Pupo è balzato subito nei trending topic per ammonire imbarazzante uscita fatta dal cantante toscano. Giusto per farvi comprendere la portata del dissenso generale, il tweet con il video delle affermazioni incriminate ha raggiunto in due ore oltre 23mila visualizzazioni e alcune centinaia di commenti arrabbiati.

Tutti chiedono le scuse pubbliche: Pupo si cospargerà il capo di cenere a causa dopo questa orrida uscita?